Россия планирует заключить с Японией договор о поставках водорода

Москва, 4 ноября. Вопрос заключения соглашения на поставки в Японию водорода обсуждается между РФ и Министерством экономики, торговли и промышленности Японии.

Заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин возлагает большие надежды на экспорт водорода в Японию. Он также рассчитывает на подписание двустороннего соглашения о сотрудничестве между государствами, сообщает японская деловая газета Nikkei.

Самыми обещающими направлениями экспорта российского водорода могут стать азиатские государства, в том числе Япония, Китай и Южная Корея, а также европейские страны, среди которых Германия и Франция, отметил замминистра. Согласно данным Nikkei, одной из японских компаний, ведущих переговоры с РФ о поставках водорода, является гигант тяжелой промышленности Kawasaki Heavy Industries.

Введенная Минэнерго РФ энергостратегия подразумевает экспорт 200 тыс. тонн водорода к 2024 году, а к 2035 году — 2 млн тонн.