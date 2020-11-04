Состояние основателя Alibaba сократилось на 2,6 млрд долларов за один день

Шанхай, 4 ноября. Богатейший миллиардер Китая Джек Ма потерял за один день 2,6 млрд долларов из-за приостановки IPO дочерней компании Alibaba — Ant Group.

Накануне регуляторы КНР неожиданно приостановили IPO Ant Group в Шанхае. Перед этим Народный банк Китая, Комиссия по регулированию банковской и страховой деятельности, Комиссия по ценным бумагам и Государственное валютное управление вызвали миллиардера для беседы, тема которой остается неизвестной. В октябре Ма заявлял, что госбанки и регуляторы КНР тормозят технологическое развитие в стране.

Джек Ма занимает 16 строчку в списке Forbes, его состояние оценивается в 63,4 млрд долларов. Однако, несмотря на это, бизнесмен по-прежнему сохраняет звание богатейшего человека в Китае.

Ant Group собиралась разместить свои акции на Шанхайской и Гонконгской биржах 5 ноября. Компания планировала привлечь до 34,4 млрд долларов инвестиций, что сделало бы IPO крупнейшим в истории. Однако регуляторы КНР уведомили компанию, что она может не соответствовать требованиям листинга или раскрытия информации. На этом фоне акции Alibaba 4 ноября упали на 7,5%.