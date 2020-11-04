Любовь Успенская вновь станет мамой

Москва, 4 ноября. Известная российская певица, 66-летняя королева русского шансона Любовь Успенская анонсировала пополнение в семье — артистка решила усыновить ребенка.

Любовь Успенская стала гостьей YouTube-передачи «Люди говорят», ведущей которой является Лаура Джугелия. В откровенной беседе певица призналась, что хочет вновь стать матерью, для чего в ближайшее время планирует отправиться в сиротский приют. Там Успенская приютит первого ребенка, на которого укажет ее интуиция.

«Я этого ребенка уже не отпущу. Хочу себе еще раз дать возможность быть показательной матерью, — призналась певица. — Я давно об этом думаю».

Королева шансона заявила, что на определенном этапе своей жизни задумалась об искусственном оплодотворении, но отбросила эту идиотскую, по ее словам, затею.

Любовь Успенская является матерью 30-летней Татьяны Плаксиной, однако отношения между родственниками не задались: дочь артистки ради заработка соглашается участвовать в различных ток-шоу, в ходе которых критикует звезду. Успенская в свою очередь шоу игнорирует, но изредка отвечает на выпады дочери в свой адрес.

Как отмечает «Телепрограмма», дочь Успенской в настоящее время проживает на территории США вместе с отцом. У Плаксиной есть проблемы с наркотическими веществами.