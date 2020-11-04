Лолита во время съемок шоу довела Соседова до нервного срыва

Москва, 4 ноября. Российская певица Лолита Милявская во время съемок шоу довела до нервного срыва музыкального критика Сергея Соседова, пишет издание «Дни.ру».

Во время съемок шоу «Суперстар. Возвращение», в рамках которого звезды исполняют песни своих коллег по цеху, Влад Сташевский взялся за композицию Евгения Белоусова «Облако волос». Затем высказаться решила Лолита.

Она напомнила вдове Белоусова, которая присутствовала в студии, о скандале с Соседовым. Музыкальный критик, по словам певицы, смешал с грязью Евгения. Это произошло 25 лет назад. Как пояснила Лолита, у артиста якобы были проблемы и со слухом, и с голосом. Влад Сташевский поддержал Милявскую и заметил, что Соседову надо было в своем время думать, что говорить.

«Лолита устроила Сереже настоящую казнь в студии, прямо судилище! В результате у Сережи случился нервный срыв! Он рыдал, как раненый зверь, и долго не мог остановиться. Ведь хамство и наезды в свой адрес он слышит каждую программу», — рассказала одна из зрительниц массовки.

Лолита Милявская ранее продемонстрировала на фото роскошное декольте и поразила поклонников.