Донбасс, 4 ноября. Украинские силовики продолжают обстрелы ДНР и оборудуют новые позиции. Командиры ВСУ используют мирное население для рытья окопов. Морпехи Киева продают боеприпасы в Одесскую область. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки поселок Яковлевка, расположенный вблизи столицы Донецкой Народной Республики, подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. Огонь велся из автоматических станковых гранатометов и стрелкового орудия, пострадавших нет.

Наблюдатели Народной милиции ДНР сообщают о фиксации двух взрывов на позициях противника в районе Водяного на юге Донецкой области. Как правило, это свидетельствует об использовании окопных зарядов при строительстве и оборудовании новых позиций. Кроме того, миссия ОБСЕ сообщает о нарушениях украинской стороной мирных соглашений, выразившихся в размещении четырех противотанковых пушек «Рапира» и двух танков в населенных пунктах Бахмут и Привольное Донецкой области соответственно.

ВСУ идут на хитрость при оборудовании новых позиций

И наблюдатели ОБСЕ, и военные армейских корпусов ДНР и ЛНР систематически фиксируют оборудование армией Киева новых позиций на линии боевого соприкосновения, что является нарушением достигнутых летом соглашений о перемирии. Украинские силовики внедрили новую тактику, которая позволяет им обходить запрет.

Как сообщают в Управлении Народной милиции ДНР, командование 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ приказало использовать для проведения инженерных работ гражданских лиц. Перед международными наблюдателями эти мероприятия должны выглядеть как проведение местными жителями сельскохозяйственных работ. Как утверждают военные республики, украинские командиры путем привлечения мирного населения решают и другую задачу — минимизируют потери личного состава на необследованных участках фронта.

Гражданский подорвался на экскаваторе под Луганском

Подтверждением нарушения украинскими командирами Женевской конвенции о защите гражданского населения является информация, полученная разведкой Народной милиции ЛНР. Там сообщают, что недалеко от Луганска, в районе города Счастье на днях произошел подрыв экскаватора, который задействовали киевские силовики для проведения инженерных работ на позициях 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Экскаватор подорвался на минно-взрывном устройстве, в момент инцидента управлял транспортом его хозяин — гражданский мужчина по фамилии Суриков. Последний получил контузию, техника восстановлению не подлежит, уточняют в Народной милиции ЛНР. Сообщается также, что водитель согласился на данные работы после угроз расправы со стороны украинских «освободителей».

Украинские военные продают боеприпасы в Одесскую область

Поток оружия и боеприпасов из зоны Операции объединенных сил на территорию Украины не прекращается ни на день, констатируют в донецком Управлении Народной милиции. Недавно в районе Зайцево под Горловкой сотрудники военной службы правопорядка украинской армии обнаружили тайник с боеприпасами.

В схроне находилось несколько тысяч патронов к автомату Калашникова и два десятка выстрелов к гранатометам. Боеприпасы предназначались для продажи в Одесскую область военнослужащими 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ.