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Как страны «Триморья» помогут США изолировать Россию от Европы

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Как страны «Триморья» помогут США изолировать Россию от Европы

В Таллине 19 октября прошел саммит лидеров стран «Инициативы трех морей», на котором госсекретарь США Майк Помпео в очередной раз пообещал выделить для нее один миллиард долларов инвестиций.

Через пару недель заместитель помощника Помпео по делам Европы и Евразии Мэтью Бойс в телефонном разговоре с президентом Болгарии подтвердил, что Вашингтон действительно будет оказывать поддержку «Триморью». Однако последнее время перспективы организации вызывают все больше сомнений у руководства стран, вошедших в нее в 2016 году: президент Хорватии заявил, что Загребу такое сотрудничество может навредить, а руководство Болгарии всерьез задумалось отказаться от председательства в следующем году.

Автор Telegram-канала «Балканская сплетница» рассказывает, как Вашингтон под предлогом инфраструктурного развития пространства между Балтийским, Адриатическим и Черным морями продвигает свои геополитические интересы.

Истоки «Триморья»

Инфраструктурный проект, предполагающий создание единой транспортно-логистической и энергетической сети стран, расположенных между Адриатическим, Балтийским и Черным морями, был запущен в августе 2016 года в хорватском Дубровнике. На первом саммите «Инициативы трех морей» присутствовали 12 стран-членов Евросоюза, страны Западных Балкан, а также США. Россия, разумеется, приглашения на мероприятие не получила.

Страны, входящие в «Инициативу трех морей»

Идеи о формировании подобного экономического пространства в треугольнике между тремя морями уходят корнями в геополитический проект польского правительства, запущенный в период между двумя мировыми войнами. «Междуморье» Юзефа Пилсудского родилось в 20-е годы ХХ века с целью консолидировать страны от Балтики до Черного моря под руководством Польши. С приходом к власти Анджея Дуды Варшава вновь вернулась к мысли о создании антироссийского блока в Центральной и Восточной Европе, а выступая в сентябре этого года в Кракове, он прямо заявил, что «Триморье» — это «шанс, которого у Польши не было с XVII века». Польский лидер имел в виду время, когда Речь Посполитая контролировала территории Литвы, часть Латвии, а также Украину и Белоруссию.

Как страны «Триморья» помогут США изолировать Россию от Европы

В 2014 году о забытом поляками проекте «Междуморье» вспомнил и Вашингтон. Американский Атлантический Совет совместно с польским аналитическим центром Central Europe Energy Partners выпустили доклад «Формируя Европу: от коридора Север-Юг к энергетическому, транспортному и телекоммуникационному союзу», в котором прямо сказано, что Европа сталкивается с многочисленными внешними угрозами, «включая возрождающуюся Россию». Текст был подготовлен не без помощи генерала Джеймса Джонса — экс-советника Барака Обамы по национальной безопасности и бывшего главнокомандующего вооруженными силами НАТО. Среди авторов фигурирует и Ян Бжезинский — сын знаменитого американского стратега и русофоба Збигнева Бжезинского.

Через два года после публикации доклада в живописном хорватском городе на побережье Адриатики состоялся первый саммит нового блока, получившего название «Инициатива трех морей». Выступая на нем, Джонс открыто заявил, что это чисто геополитический проект:

«Российское правительство использует энергетические ресурсы как рычаг проведения в отношении Европы стратегии «разделяй и властвуй», а потому, соединив север и юг Европы в плане энергетических поставок, «Инициатива трех морей» побьет противника его же оружием».

С тех пор форумы «Триморья» проходили ежегодно: вторая встреча на высшем уровне состоялась в июле 2017 года в Варшаве в присутствии Дональда Трампа.

В саммите 2018 года, который прошел в Бухаресте, участие принял министр энергетики США Рик Перри. На нем был утвержден перечень приоритетных проектов сотрудничества в трех ключевых областях: транспорт, энергетика и цифровая экономика. В прошлом году в Словении был создан Инвестиционный фонд инициативы с первоначальным капиталом в размере 500 млн евро. Около 3-5 млрд евро страны-участницы рассчитывали привлечь извне. При этом на встрече в Любляне уже рассматривалось не просто создание общей газотранспортной инфраструктуры, а формирование на европейском пространстве рынка сжиженного природного газа (СПГ), который должен вытеснить российское голубое топливо.

Проведение пятого саммита долго оставалось под вопросом — из-за пандемии в 2020 году все пошло не по плану. Мероприятие было перенесено с лета на октябрь, и до последнего момента не было ясно, состоится ли оно вообще. Под давлением Варшавы встречу решили все же провести, но участвовать в ней согласились только три президента — Керсти Кальюлайд (Эстония), Анджей Дуда (Польша) и Румен Радев (Болгария). Остальные государства решили присоединиться в формате видеоконференции, а президент Хорватии в последний момент и вовсе отказался от участия — его заменил премьер-министр.

Как Хорватия запустила проект, который ей навредит

Накануне саммита Зоран Миланович заявил, что участие в «Инициативе трех морей» Хорватии только навредит. Основной целью «Триморья» он назвал принуждение стран региона к закупкам американского СПГ, а также попытку вытеснить Россию с европейского рынка газа. «Вызывать возмущение» Берлина и Москвы Миланович счел неразумным.

«Я не буду участвовать в изоляции России таким способом, считаю, что это глупо и вредно для Хорватии. Мы видим, как изоляция России влияет на отношения между нынешней американской администрацией и Германией, которую практически принуждают отказаться от проекта «Северный поток — 2». «Триморье» — не тот матч, в котором Хорватия должна участвовать», — сказал он.

Он также совершенно резонно добавил, что за два года с момента образования инвестиционного фонда Загреб не получил из него ровным счетом ничего, а вот внести он должен около 20 млн евро.

Сомнения в целесообразности участия в «Инициативе трех морей» у руководства Хорватии были не всегда — в декабре 2015 года именно Загреб поддержал Варшаву в формировании «газовой коалиции» на пространстве между Адриатикой, Балтикой и Черным морем. Занимавшая должность президента Колинда Грабар-Китарович считала проект ключевым элементом внешней политики страны, который поможет снизить «энергетическую зависимость Европы от российского газа» (читай — повысить зависимость от газа американского).

Страны, зависимые от поставок российского газа

Обещанного три года ждут

Хорватский терминал СПГ на острове Крк, строительство которого активно лоббировал Вашингтон, должен быть запущен в 2021 году, а польский терминал в порту Свиноуйсцье был введен в эксплуатацию четыре года назад. В рамках проекта предполагается формирование системы интерконнекторов для транспортировки американского СПГ в страны Восточной Европы. Помимо строительства газотранспортной инфраструктуры «Инициатива трех морей» включает в себя проект Smart Connectivity («Умное сопряжение») — превращение региона в рынок свободного перемещения товаров с использованием новейших цифровых технологий.

Способствовать этому должно соединение железнодорожных, морских и автомобильных артерий (автомагистраль Via Carpathia и Янтарный железнодорожный грузовой коридор) в единую инфраструктурную цепь.

Инфраструктурные проекты «Инициативы трех морей»

В 2019 году Европейский парламент позволил включить маршрут Via Carpathia в список приоритетных проектов. Однако, в отличие от газотранспортных мощностей, необходимых Вашингтону для экспансии СПГ на европейском направлении, развитие дорожной инфраструктуры в рамках «Триморья» пока реализовать не удалось — оно требует значимых финансовых вложений. МВФ оценил суммарные инвестиционные потребности проектов в 1,15 трлн евро. Вашингтон в лице Майка Помпео пока обещает лишь один миллиард, которого, по словам Зорана Милановича, «не хватит даже на кофе», если речь идет об инвестициях в целый регион. Да и из обещанного миллиарда страны, расположенные меж трех морей, пока не получили ни гроша.

Против кого дружим?

Перспективы скорой реализации задумок «Инициативы» теперь вызывают сомнения и у руководства Болгарии. В феврале этого года Бойко Борисов усомнился в целесообразности вложений в инвестиционный фонд — мол, мы и так уже участвуем в важных региональных проектах. Летом София впервые заявила о невозможности стать председателем форума в 2021 году — в сентябре это подтвердила и глава МИД Болгарии Екатерина Захариева.

О том, что проект мало похож на платформу экономического и энергетического сотрудничества, недавно публично завил болгарский аналитик Валентин Вацев. По его мнению, граждане стран, входящих в «Инициативу трех морей», воспринимают ее как некое продолжение Европейского союза, в то время как она скорее является продолжением НАТО.

«Фактически идея состоит в том, чтобы воздвигнуть стену из стран между Россией и Западной Европой, особенно Германией, — отмечает он. — Необходимо свести на нет взаимодействия в культуре, политике и других областях, начав с трех прибалтийских государств, двинуться на юг через Польшу, затем пройти через Белоруссию, а потом спуститься в Румынию и, само собой, дойти до Болгарии. Это очень старая геополитическая схема. Очевидно, что это крайне антироссийский милитаристский союз».

Рост русофобских настроений в Польше и странах Прибалтики, создание своего рода «антироссийского кордона» внутри Европы затруднений не вызовет. Вторая (и основная) задача нового альянса заключается в том, чтобы выдавить Россию с европейского рынка энергоресурсов. При этом для стран «Триморья», отличающихся относительно низким уровнем потребления газа, строительство новой газотранспортной сети и последующая замена российского газа дорогостоящим американским СПГ, с точки зрения экономики, попросту нецелесообразны.

Сотрудничество в сфере цифровых технологий, которое также заявлено приоритетным направлением «Инициативы», в свою очередь обусловлено беспокойством Вашингтона глобальным проектом Пекина «Один пояс, один путь», а также встречами в формате «17+1».

Как страны «Триморья» помогут США изолировать Россию от Европы

В попытке ослабить присутствие Китая в Восточной Европе и странах Балканского полуострова США создают так называемую «чистую сеть» из «проверенных поставщиков», вытесняя с рынка китайский Huawei. При этом многие страны «Триморья» тесно сотрудничают с Китаем и в области развития транспортной инфраструктуры: в Венгрии Пекин финансирует модернизацию железнодорожного сообщения с Сербией, а Болгария заключила соглашение с Китаем о строительстве четырех автомагистралей и туннеля.

Воплощая в жизнь возрождающиеся экспансионистские идеи Варшавы и способствуя продвижению геополитических интересов Вашингтона в треугольнике между Адриатическим, Черным и Балтийским морями, руководство стран «Триморья» не задумывается о том, что порой может действовать в ущерб интересам собственных государств, которые станут разменной монетой для крупных геополитических игроков.

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