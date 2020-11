Как страны «Триморья» помогут США изолировать Россию от Европы

В Таллине 19 октября прошел саммит лидеров стран «Инициативы трех морей», на котором госсекретарь США Майк Помпео в очередной раз пообещал выделить для нее один миллиард долларов инвестиций.

Glad to speak with my counterparts from the 12 member countries of the Three Seas Initiative. We have real opportunities to improve the lives of our people, keeping European nations strong, free, and aligned with the United States. pic.twitter.com/TahnPA26Jc