Как страны «Триморья» помогут США изолировать Россию от Европы

В Таллине 19 октября прошел саммит лидеров стран «Инициативы трех морей», на котором госсекретарь США Майк Помпео в очередной раз пообещал выделить для нее один миллиард долларов инвестиций.

Glad to speak with my counterparts from the 12 member countries of the Three Seas Initiative. We have real opportunities to improve the lives of our people, keeping European nations strong, free, and aligned with the United States. pic.twitter.com/TahnPA26Jc — Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 19, 2020

Через пару недель заместитель помощника Помпео по делам Европы и Евразии Мэтью Бойс в телефонном разговоре с президентом Болгарии подтвердил, что Вашингтон действительно будет оказывать поддержку «Триморью». Однако последнее время перспективы организации вызывают все больше сомнений у руководства стран, вошедших в нее в 2016 году: президент Хорватии заявил, что Загребу такое сотрудничество может навредить, а руководство Болгарии всерьез задумалось отказаться от председательства в следующем году.

Автор Telegram-канала «Балканская сплетница» рассказывает, как Вашингтон под предлогом инфраструктурного развития пространства между Балтийским, Адриатическим и Черным морями продвигает свои геополитические интересы.

Истоки «Триморья»

Инфраструктурный проект, предполагающий создание единой транспортно-логистической и энергетической сети стран, расположенных между Адриатическим, Балтийским и Черным морями, был запущен в августе 2016 года в хорватском Дубровнике. На первом саммите «Инициативы трех морей» присутствовали 12 стран-членов Евросоюза, страны Западных Балкан, а также США. Россия, разумеется, приглашения на мероприятие не получила.

Идеи о формировании подобного экономического пространства в треугольнике между тремя морями уходят корнями в геополитический проект польского правительства, запущенный в период между двумя мировыми войнами. «Междуморье» Юзефа Пилсудского родилось в 20-е годы ХХ века с целью консолидировать страны от Балтики до Черного моря под руководством Польши. С приходом к власти Анджея Дуды Варшава вновь вернулась к мысли о создании антироссийского блока в Центральной и Восточной Европе, а выступая в сентябре этого года в Кракове, он прямо заявил, что «Триморье» — это «шанс, которого у Польши не было с XVII века». Польский лидер имел в виду время, когда Речь Посполитая контролировала территории Литвы, часть Латвии, а также Украину и Белоруссию.

В 2014 году о забытом поляками проекте «Междуморье» вспомнил и Вашингтон. Американский Атлантический Совет совместно с польским аналитическим центром Central Europe Energy Partners выпустили доклад «Формируя Европу: от коридора Север-Юг к энергетическому, транспортному и телекоммуникационному союзу», в котором прямо сказано, что Европа сталкивается с многочисленными внешними угрозами, «включая возрождающуюся Россию». Текст был подготовлен не без помощи генерала Джеймса Джонса — экс-советника Барака Обамы по национальной безопасности и бывшего главнокомандующего вооруженными силами НАТО. Среди авторов фигурирует и Ян Бжезинский — сын знаменитого американского стратега и русофоба Збигнева Бжезинского.

Через два года после публикации доклада в живописном хорватском городе на побережье Адриатики состоялся первый саммит нового блока, получившего название «Инициатива трех морей». Выступая на нем, Джонс открыто заявил, что это чисто геополитический проект:

«Российское правительство использует энергетические ресурсы как рычаг проведения в отношении Европы стратегии «разделяй и властвуй», а потому, соединив север и юг Европы в плане энергетических поставок, «Инициатива трех морей» побьет противника его же оружием».

С тех пор форумы «Триморья» проходили ежегодно: вторая встреча на высшем уровне состоялась в июле 2017 года в Варшаве в присутствии Дональда Трампа.

В саммите 2018 года, который прошел в Бухаресте, участие принял министр энергетики США Рик Перри. На нем был утвержден перечень приоритетных проектов сотрудничества в трех ключевых областях: транспорт, энергетика и цифровая экономика. В прошлом году в Словении был создан Инвестиционный фонд инициативы с первоначальным капиталом в размере 500 млн евро. Около 3-5 млрд евро страны-участницы рассчитывали привлечь извне. При этом на встрече в Любляне уже рассматривалось не просто создание общей газотранспортной инфраструктуры, а формирование на европейском пространстве рынка сжиженного природного газа (СПГ), который должен вытеснить российское голубое топливо.

Проведение пятого саммита долго оставалось под вопросом — из-за пандемии в 2020 году все пошло не по плану. Мероприятие было перенесено с лета на октябрь, и до последнего момента не было ясно, состоится ли оно вообще. Под давлением Варшавы встречу решили все же провести, но участвовать в ней согласились только три президента — Керсти Кальюлайд (Эстония), Анджей Дуда (Польша) и Румен Радев (Болгария). Остальные государства решили присоединиться в формате видеоконференции, а президент Хорватии в последний момент и вовсе отказался от участия — его заменил премьер-министр.

Как Хорватия запустила проект, который ей навредит

Накануне саммита Зоран Миланович заявил, что участие в «Инициативе трех морей» Хорватии только навредит. Основной целью «Триморья» он назвал принуждение стран региона к закупкам американского СПГ, а также попытку вытеснить Россию с европейского рынка газа. «Вызывать возмущение» Берлина и Москвы Миланович счел неразумным.

«Я не буду участвовать в изоляции России таким способом, считаю, что это глупо и вредно для Хорватии. Мы видим, как изоляция России влияет на отношения между нынешней американской администрацией и Германией, которую практически принуждают отказаться от проекта «Северный поток — 2». «Триморье» — не тот матч, в котором Хорватия должна участвовать», — сказал он.

Он также совершенно резонно добавил, что за два года с момента образования инвестиционного фонда Загреб не получил из него ровным счетом ничего, а вот внести он должен около 20 млн евро.

Сомнения в целесообразности участия в «Инициативе трех морей» у руководства Хорватии были не всегда — в декабре 2015 года именно Загреб поддержал Варшаву в формировании «газовой коалиции» на пространстве между Адриатикой, Балтикой и Черным морем. Занимавшая должность президента Колинда Грабар-Китарович считала проект ключевым элементом внешней политики страны, который поможет снизить «энергетическую зависимость Европы от российского газа» (читай — повысить зависимость от газа американского).

Обещанного три года ждут

Хорватский терминал СПГ на острове Крк, строительство которого активно лоббировал Вашингтон, должен быть запущен в 2021 году, а польский терминал в порту Свиноуйсцье был введен в эксплуатацию четыре года назад. В рамках проекта предполагается формирование системы интерконнекторов для транспортировки американского СПГ в страны Восточной Европы. Помимо строительства газотранспортной инфраструктуры «Инициатива трех морей» включает в себя проект Smart Connectivity («Умное сопряжение») — превращение региона в рынок свободного перемещения товаров с использованием новейших цифровых технологий.

Способствовать этому должно соединение железнодорожных, морских и автомобильных артерий (автомагистраль Via Carpathia и Янтарный железнодорожный грузовой коридор) в единую инфраструктурную цепь.

В 2019 году Европейский парламент позволил включить маршрут Via Carpathia в список приоритетных проектов. Однако, в отличие от газотранспортных мощностей, необходимых Вашингтону для экспансии СПГ на европейском направлении, развитие дорожной инфраструктуры в рамках «Триморья» пока реализовать не удалось — оно требует значимых финансовых вложений. МВФ оценил суммарные инвестиционные потребности проектов в 1,15 трлн евро. Вашингтон в лице Майка Помпео пока обещает лишь один миллиард, которого, по словам Зорана Милановича, «не хватит даже на кофе», если речь идет об инвестициях в целый регион. Да и из обещанного миллиарда страны, расположенные меж трех морей, пока не получили ни гроша.

Против кого дружим?

Перспективы скорой реализации задумок «Инициативы» теперь вызывают сомнения и у руководства Болгарии. В феврале этого года Бойко Борисов усомнился в целесообразности вложений в инвестиционный фонд — мол, мы и так уже участвуем в важных региональных проектах. Летом София впервые заявила о невозможности стать председателем форума в 2021 году — в сентябре это подтвердила и глава МИД Болгарии Екатерина Захариева.

О том, что проект мало похож на платформу экономического и энергетического сотрудничества, недавно публично завил болгарский аналитик Валентин Вацев. По его мнению, граждане стран, входящих в «Инициативу трех морей», воспринимают ее как некое продолжение Европейского союза, в то время как она скорее является продолжением НАТО.

«Фактически идея состоит в том, чтобы воздвигнуть стену из стран между Россией и Западной Европой, особенно Германией, — отмечает он. — Необходимо свести на нет взаимодействия в культуре, политике и других областях, начав с трех прибалтийских государств, двинуться на юг через Польшу, затем пройти через Белоруссию, а потом спуститься в Румынию и, само собой, дойти до Болгарии. Это очень старая геополитическая схема. Очевидно, что это крайне антироссийский милитаристский союз».

Рост русофобских настроений в Польше и странах Прибалтики, создание своего рода «антироссийского кордона» внутри Европы затруднений не вызовет. Вторая (и основная) задача нового альянса заключается в том, чтобы выдавить Россию с европейского рынка энергоресурсов. При этом для стран «Триморья», отличающихся относительно низким уровнем потребления газа, строительство новой газотранспортной сети и последующая замена российского газа дорогостоящим американским СПГ, с точки зрения экономики, попросту нецелесообразны.

Сотрудничество в сфере цифровых технологий, которое также заявлено приоритетным направлением «Инициативы», в свою очередь обусловлено беспокойством Вашингтона глобальным проектом Пекина «Один пояс, один путь», а также встречами в формате «17+1».

В попытке ослабить присутствие Китая в Восточной Европе и странах Балканского полуострова США создают так называемую «чистую сеть» из «проверенных поставщиков», вытесняя с рынка китайский Huawei. При этом многие страны «Триморья» тесно сотрудничают с Китаем и в области развития транспортной инфраструктуры: в Венгрии Пекин финансирует модернизацию железнодорожного сообщения с Сербией, а Болгария заключила соглашение с Китаем о строительстве четырех автомагистралей и туннеля.

Воплощая в жизнь возрождающиеся экспансионистские идеи Варшавы и способствуя продвижению геополитических интересов Вашингтона в треугольнике между Адриатическим, Черным и Балтийским морями, руководство стран «Триморья» не задумывается о том, что порой может действовать в ущерб интересам собственных государств, которые станут разменной монетой для крупных геополитических игроков.