Сербский депутат: Исход выборов в США не влияет на дружбу Белграда и Москвы

Независимо от того, кто станет 46-м президентом США, он не сможет испортить отношения Сербии и России. Об этом в интервью ФАН заявила депутат парламента Белграда Драгинья Влк.

«Безопасность, экономическая и политическая стабильность — вот три ключевых фактора, которые важны для Сербии. Выборы в США никоим образом не повлияют на внешнюю политику нашей страны по отношению к другим крупным державам. Мы по-прежнему будем сохранять и укреплять дружбу с Россией и Китаем, — подчеркнула сербский эксперт. — Конечно, следует иметь в виду, что Республика Сербия по-прежнему твердо стоит на пути к полноправному членству в Европейском союзе».

Белграду не так уж и важно, придет ли к власти в США республиканец Дональд Трамп или демократ Джозеф Байден, утверждает Драгиня Влк. Для Сербии важнее, чтобы следующая американская администрация продемонстрировала готовность выслушивать аргументы этой балканской страны по важным вопросам международной повестки. Особенно это касается так называемого Вашингтонского соглашения.

Напомним, во время сентябрьского визита президента Сербии Александра Вучича в Вашингтон было подписано соглашение о нормализации экономических аспектов отношений Белграда и Приштины (столицы Косово), одним из итогов которого стали рекордные инвестиции США в регион.

«Вашингтонское соглашение открывает новую главу в отношениях между Сербией и США, поэтому оно имеет важное значение. Немаловажно и то, что Белый дом продемонстрировал открытость перед аргументами, используемыми сербским руководством, и не занимал априори позицию, которая навязывала бы решения, которые для нас абсолютно неприемлемы, — обратила внимание депутат Белграда. — Это очень позитивный сигнал с американской стороны, который говорит в пользу того, что в международных отношениях все должно достигаться не с позиции силы или политического превосходства, а взаимного уважения».

При этом Драгиня Влк подчеркнула: независимо от того, как будут дальше складываться отношения США и России, Белград продолжит укреплять сотрудничество с Москвой в экономической, гуманитарной, образовательной и военной сферах.

Голосование на президентских выборах в США завершилось, однако подсчет бюллетеней в ряде штатов все еще продолжается. Согласно предварительным данным, небольшое преимущество в них — за кандидатом от Республиканской партии, нынешним хозяином Белого дома Дональдом Трампом.

Ранее свою оценку и прогнозы относительно итогов выборов президента в США в интервью ФАН высказали российские парламентарии. А основатель проекта «Балканист» Олег Бондаренко заявил ФАН, что без России косовский вопрос не может быть урегулирован до конца.