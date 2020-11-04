Дочь онкобольной Заворотнюк повторила образ мамы из «Моей прекрасной няни»

Москва, 4 ноября. Дочь знаменитой российской актрисы Анастасии Заворотнюк модель Анна в очередной раз растрогала фанатов своим сходством со звездной матерью.

Столь бурную реакцию фанатского сообщества вызвало фото, которое Анна разместила в своем микроблоге в социальной сети Instagram. Кадр был приурочен к празднованию Хеллоуина. Модель на фото предстала перед фолловерами в образе современной ведьмы: ножки Анны оканчиваются стильными белыми сапожками, тело надежно укрыто пальто в викторианском стиле, а «вишенкой на торте» стала широкополая шляпа — неизменный атрибут любой уважающей себя ведьмы. В описании к своему посту хозяйка аккаунта поинтересовалась: «Хеллоуин отмечать будете?».

Поклонники, восхищенные внешностью кумира, удостоили Анну настоящим «комплиментопадом» — среди наиболее распространенных эпитетов значились «красавица» и «принцесса». Однако некоторые из фолловеров звезды особое внимание обратили на внешнее сходство Анны со звездной матерью — актрисой Анастасией Заворотнюк, известной широкому зрителю по роли в сериале «Моя прекрасная няня».

«А мне чем-то напомнили няню Вику из известного сериала, — пишет один из поклонников. — Скорейшего выздоровления Анастасии Заворотнюк!»

Анастасия Заворотнюк в настоящее время борется с онкологией — у звезды диагностировали рак головного мозга. Впервые об этом стало известно 14 мая 2020 года, но слухи о ее здоровье возникли еще летом прошлого года, когда актриса перестала выходить на театральные подмостки.