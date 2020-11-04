Украинские СМИ назвали итог выборов в США для Зеленского

Киев, 4 ноября. Украинское издание «Обозреватель» опубликовало материал, посвященный президентским выборам в США и их влиянию на политику Незалежной. По мнению автора статьи, действующий президент Украины Владимир Зеленский «останется не у дел», пишут ИноСМИ.

На данный момент силы конкурентов на президентских выборах в США примерно равны. Под контролем действующего президента Соединенных Штатов находится Верховный суд, однако представители Демократической партии контролируют Палату представителей.

В таком положении вполне возможно, что один из кандидатов попытается силой «подавить» конкурента. Однако интерес вызывают даже не события в США, а то, каким образом они отразятся на Украине.

По мнению журналиста «Обозревателя», эта восточноевропейская страна в любом случае будет затронута конфликтом, развивающимся за океаном. В том случае, если у власти удержится Трамп, то он начнет активно действовать против своего оппонента, Джо Байдена. Это нанесет очень сильный удар по экс-президенту Украины Петру Порошенко.

Что же касается того сценария, где к власти приходит Байден, то это обозначает начало нового «золотого времени» для Порошенко, в то время как Зеленский будет просто «слит». Но действующий президент будет слит и в том случае, если Байден проиграет. Дело в том, что он неудобен для обоих президентов.

«Он никому не нужен. Трампу подходит Кличко, Байдену — только Порошенко. Зеленский — третий лишний», – объяснил автор материала.

Однако это не значит, что Украина останется без поддержки. США по-прежнему будут финансировать ВСУ, особенно на фоне разжигания конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Однако к чему приведут выборы сами США, на данный момент сказать сложно. Как сообщалось ранее, демонстранты готовят массовые протесты в США по итогам выборов.