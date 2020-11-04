Внук Караченцова тяжело переболел COVID-19

Внук Николая Караченцова Петр переболел коронавирусом, рассказала ФАН его бабушка, вдова актера Людмила Поргина. По словам Поргиной, 18-летний юноша перенес болезнь очень тяжело и сейчас еще чувствует слабость.

«Слава богу, он вышел из этого состояния, очень ужасное состояние было. Это был кошмар. Так ослаб, что просто ужас», — рассказала Поргина.

Вдова артиста отметила, что Петр был очень обрадован, что его выписали. Он хотел поскорее вернуться в университет и встретиться со своими друзьями, однако обучение теперь проходит онлайн.

«Он так обрадовался — ребят в институте увидит. А тут в институте всех перевели на онлайн-обучение», — добавила она.

Внучка Караченцова еще ходит в школу, сейчас ее тоже перевели на онлайн обучение, она живет у другой бабушки. Сама Людмила Поргина постоянно проживает на даче, в Москве фактически не появляется. Она говорит, что хочет жить там, где провел свои последние годы Николай Караченцов. Но и на даче она не скучает, за последние недели самоизоляции пересмотрела все лучшие фильмы — американские, итальянские, французские — призналась она. Кроме того, Поргину навещают друзья — несколько недель у нее гостила подруга из Москвы.

Напомним, Николай Караченцов скончался в конце октября 2018 года от онкологического заболевания. Актриса собрала весь архив Николая Петровича — диски, фотографии, фильмы. Ей поступило предложение о написании мемуаров.