Пугачева очаровала фанатов новым фото дочери Лизы в стиле «мадам Брошкиной»

Москва, 4 ноября. Народная артистка СССР Алла Пугачева возобновила активность в медиапространстве. Певица вслед за свежим селфи-фото показала снимок младшей дочери Лизы Галкиной.

Примадонна российской эстрады опубликовала в личном Instagram-блоге трогательное фото семилетней дочери. На снимке Лиза Галкина демонстрирует новую оригинальную прическу. Вместо того чтобы надеть шапку «как все», наследница Пугачевой положила головной убор себе на макушку, подобно берету. Она перебросила повязанные в хвост белые локоны через помпон.

Пугачева назвала дочку стилистом. Подписчики артистки отметили креатив и художественное видение юной Лизы. Публика эстрадной певицы обратила внимание на то, как быстро взрослеет дочь шоумена Максима Галкина.

«Мадам Брошкина»; «Будущий дизайнер»; «Так красиво шапочку положила, сразу видно вкус художника», — умиляются фанаты снимком наследницы Пугачевой.

У Лизы Галкиной есть родной брат по имени Гарри, с которым она родилась в один день. Пугачева с мужем не скрывают от общественности, что обращались за помощью к суррогатной матери для появления двойняшек.