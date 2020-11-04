Модель Лена Перминова показала смелое фото с целлюлитом на бедрах

Москва, 4 ноября. Российская модель Лена Перминова решила поддержать женщин, комплексующих из-за «апельсиновой корки» на бедрах, честным фото в купальнике.

Модель на кадре, опубликованном в ее личном микроблоге в социальной сети Instagram, запечатлена сидящей в раздельном купальнике на бортике бассейна под открытым небом. Перед Перминовой на лазурной глади воды «дрейфует» корзинка с едой, а в руке хозяйка аккаунта держит стакан с соком.

Обнародованный кадр не вызвал бы столь широкого резонанса, если бы не одна деталь — на бедре Перминовой отчетливо видна «апельсиновая корка». По словам модели, этот нюанс является не халатностью фотографа или ретушера — Перминова таким образом решила поддержать всех, кто переживает из-за целлюлита.

«Этот пост в поддержку всех тех, кто переживает из-за апельсиновой корки, — подписала снимок хозяйка аккаунта. — Каким бы ни был ракурс и свет — пусть будет меньше комплексов и больше любви к себе, девочки».

Поклонники выразили свое восхищение столь смелым поступком модели, однако среди них нашлись и те, кто счел фотографию «липой»: по мнению некоторых фолловеров, «апельсиновая корка» на бедре модели была «прифотошоплена» на стадии постобработки.