Названы условия для увеличения пенсии россиян до 30 тысяч рублей

Москва, 4 ноября. Ряд категорий пенсионеров в 2021 году будет получать повышенные выплаты. Рассматриваемый Госдумой законопроект обеспечит увеличение пособий до 30 тысяч рублей.

Государственная дума уже одобрила в первом чтении проект закона, который продлит действие системы пенсионных коэффициентов. Благодаря механизму будет обеспечено повышение социальных выплат военным и приравненным к ним гражданам. В 2021 году Правительство России гарантирует жителям РФ индексацию пособий, ее уже включили в проект госбюджета на следующие три года.

Принятые в ходе общероссийского голосования поправки к Конституции обеспечат регулярную индексацию пенсий для всех получателей. Обсуждается возможность повышать размер выплат для работающих пожилых людей. В парламент уже были представлены несколько методик, которые смогут обеспечить исполнения обязательств государства.