Демократы с трудом сохраняют большинство в Палате представителей США

Демократическое большинство в нижней палате Конгресса США сохранится и может даже увеличиться на несколько мест, но демократы получили гораздо меньше голосов, чем ожидалось, сообщает Washington Post. Перед всеобщими выборами в США эксперты не прогнозировали кардинальных перемен в составе Палаты представителей, что и случилось.

Плохие результаты демократов, по крайней мере, по сравнению с ожиданиями, могут иметь последствия для исхода выборов: если ни действующий президент Дональд Трамп, ни его соперник Джо Байден не наберут 270 голосов коллегии выборщиков, решение может быть делегировано Палате представителей. Собравшись в январе, в соответствии с Конституцией США, палата имеет возможность сама избрать следующего президента. В случае, если решение вновь не будет принято, временным президентом теоретически может стать спикер Палаты представителей — 80-летняя Нэнси Пелоси.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Согласно предварительным результатам, у Трампа 213 голосов выборщиков, у Байдена — 238 (из необходимых 270-ти). Пока не подведены итоги в десяти штатах, в семи из которых лидирует Трамп.