В ЦИК сравнили избирательные системы России и США

Российский избирательный процесс выгодно отличается от американского. Об этом в интервью ФАН заявил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев, сравнивший выборные системы России и Штатов.

«У нас две разные выборные системы, и у нас, в России, на федеральных выборах она более централизованная. В США даже федеральные выборы регулируются законодательством штатов», — рассказал он.

Это, конечно, две большие разницы, констатировал Булаев.

«Мне представляется, что и той централизованной системы учета избирателей, которая есть в России, в Америке просто нет. А наша знаменитая система «ГАС Выборы» позволяет иметь регистр избирателей — это сильное отличие двух избирательных систем с точки зрения практической оснащенности», — заявил зампред ЦИК.

Он подверг сомнению корректность работы системы голосования по почте в Америке и привел пример, как процесс голосования регулируется в России.

«Голосование по почте вызывает очень большое непонимание, как работает система, как ведется учет избирателей, насколько он корректен. Ответов на эти вопросы, пожалуй, нет и у американцев. А у нас есть технологии, которые мы не первый год применяем, например «мобильный избиратель». Эта технология позволяет «видеть» каждого избирателя: где, в каком регионе он голосует, на каком участке? И ни на каком другом он уже не проголосует», — высказал свое мнение Николай Булаев.

Процедура подведения итогов голосования в России и Америке также разительно отличается, добавил он. Если в нашей стране результаты объявляются уже через несколько часов после завершения голосования, то в США обещают сообщить данные всему миру, и американцам в первую очередь, только через неделю, а то и полторы.

«Когда объявляют, что окончательный результат выборов президента США, возможно, будет озвучен через неделю, то, конечно, это удивляет. Мы в России создали систему, которая позволяет через 5–6 часов после завершения голосования иметь предварительные, но очень точные результаты голосования, которые никогда кардинальным образом не отличаются от официальных выводов. И эти факторы тоже влияют на легитимность процесса», — уверен Булаев.

По его словам, в любом случае опыт американских выборов интересен с точки зрения избирательного процесса.

«Центризбирком не наблюдает за выборами президента в США, но, конечно, мы сравниваем, изучаем возможности американского выборного законодательства, как и любого другого иностранного опыта. За последнее время российская законодательная система с точки зрения технологического и законодательного обеспечения сделала очень качественный и существенный шаг вперед», — рассказал собеседник ФАН.

Есть выборные традиции, характерные для конкретной страны, поэтому копировать и переносить опыт других стран в российские реалии смысла нет, добавил он.

«А изучать — да, изучаем», — резюмировал зампред ЦИК Николай Булаев.

3 ноября в США состоялись президентские выборы. По предварительным итогам, пока у кандидата-демократа Джо Байдена больше голосов выборщиков, однако в не охваченных подсчетом штатах перевес на стороне республиканца Дональда Трампа. Это позволяет прогнозировать итоговую победу действующего президента США и его новый срок в Белом доме.