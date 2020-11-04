Милонов порадовался избранию трансгендера на пост сенатора в США

Избранию трансгендеров и прочих людей с «измененными половыми идентификаторами» на высокие государственные посты в США можно только порадоваться. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Ранее газета New York Times сообщила, что впервые в истории трансгендерная женщина займет место в Сенате США. Ею стала член Демократической партии Сара Макбрайд, опередившая на выборах в штате Делавэр своего соперника-республиканца Стива Вашингтона. Политическая карьера 30-летней Макбрайд началась еще во времена президентства Барака Обамы (2009–2016 годы), когда ее взяли на стажировку в Белом доме, после чего она возглавляла пресс-службу фонда Human Rights Campaign.

«Теперь в руководстве США есть не только политические извращенцы, но и настоящие, — заявил Милонов. — Но России от этого только хорошо, ведь подобные избрания — это символ упадничества американского общества и деградации государственной системы. Сложно представить, чтобы подобные фрики с расстройствами сексуальной самоидентификации могли бы принимать здравые решения».

Депутат убежден, что победить настолько «больных на голову» людей русскому человеку будет крайне просто. По его словам, чем больше подобного рода индивидов будут занимать посты в политическом руководстве Соединенных Штатов, тем легче будет состязаться с ними на мировой арене.

«Очевидно же, что всерьез воспринимать подобного рода чудовищ никто не будет, — заверил нас парламентарий. — Причем логично, что этот монстр был избран от Демократической партии — у них даже одна из кандидатов, желавших поучаствовать в президентской гонке, была «не такая как все». Все это очень символично. Я желаю, чтобы и в армии США было как можно больше трансгендеров, всевозможных меньшинств и так далее — тем легче будет одержать над ней победу».

При этом собеседник ФАН убежден, что в тот момент, когда трансгендер доберется до высшего государственного поста в США и займет Овальный кабинет Белого дома, в стране начнется гражданская война.

«Консервативное большинство просто взбунтуется, — уверен Милонов. — Хватит уже демократам навязывать всему обществу свои гнилостные стереотипы. Надо, кстати, отметить, что поскольку в США легализованы наркотики, многие политические решения там принимаются явно не на трезвую голову. Обама специально сделал эту «закладочку» (волна разрешений на рекреационное употребление марихуаны в штатах началась именно при его президентстве) — ведь выбрать Джозефа Байдена на пост главы государства можно только в полностью обдолбанном состоянии».

По словам парламентария, представители «меньшинств» рвутся к власти не только в Соединенных Штатах, но и в России.

Вместе с тем, убежден парламентарий, если открытый трансгендер будет избран депутатом Государственной думы, то выборы, в результате которых произойдет подобное непотребство, ни в коем случае нельзя будет признавать.