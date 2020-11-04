Участие в шоу «Ледниковый период» довело Регину Тодоренко до нервного срыва

Москва, 4 ноября. Телеведущая и певица Регина Тодоренко призналась, что участие в шоу «Ледниковый период» фактически довело ее до нервного срыва.

Регина Тодоренко, известная широкой аудитории как ведущая программы «Орел и решка», рассказала о своем участии в шоу «Ледниковый период», а также о трудностях, с которыми она столкнулась на ледовом шоу. Этой теме звезда посвятила пост в своем микроблоге в социальной сети Instagram.

Тодоренко призналась, что «закулисье» проекта сильно отличается от финальной картинки, которую видят зрители на своих экранах. Отработку номеров она назвала «каторжным трудом». Телеведущая отметила, что пыталась черпать вдохновение разными способами, однако все они неизменно терпели фиаско.

«И ругалась, и плакала, и орала от бессилия, и пробовала расслабиться, и старалась получать удовольствие от катания, — жалуетсяТодоренко, — но ничего, ничего не смогло заставить мое тело собраться».

Отдушину на фоне изнурительных тренировок и ответственных выступлений Тодоренко нашла лишь в сосисках в тесте из столовой Лужников, которые позволяют ей на время забыть о неудачах на льду.

Поклонники, тронутые откровенностью кумира, постарались словами выразить всю ту поддержку, которой готовы окружать Тодоренко, а также выразили уверенность, что звезда в конечном итоге совладает со своим телом и покажет на шоу выдающийся результат, передает «Телепрограмма».