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Депутат Шеин назвал победу Трампа невыгодной для России

Депутат Шеин назвал победу Трампа невыгодной для России

Вероятная победа нынешнего президента США Дональда Трампа на выборах не изменит отношения Соединенных Штатов к России. Их улучшения, а тем более отмены санкций в отношении нашей страны ожидать не приходится, заявил корреспонденту ФАН депутат Госдумы Олег Шеин.

«Я не думаю, что в случае победы Трампа внешний вектор администрации США претерпит какие-то изменения. Это глобальное противоречие крупных государств, и оно никак не зависит от личных предпочтений того или иного американского президента. Вспомните, как мы встречали новость о победе Трампа на прошлых выборах. Чем это закончилось? Ужесточением санкций против России», — считает Олег Шеин.

По мнению депутата, не стоит надеяться на потепление отношений между странами и в том случае, если к власти в США придут демократы во главе с Джо Байденом. Главная причина — в экономической мощи Америки, которая заставляет ее навязывать другим свое мнение и условия глобальной игры, утверждает собеседник ФАН.

Впрочем, ничего хорошего победа Трампа не принесет и простым американцам, констатировал Шеин. Администрация Белого дома направила все усилия на ухудшение социального положения прежде всего рабочего класса Америки, добавил он.

«Трамп — это агрессивный неолиберализм в экономике и социальной политике США» — уверен собеседник ФАН.

Олег Шеин добавил, что деятельность Дональда Трампа направлена лишь на то, чтобы сворачивать программу доступного медицинского обеспечения для небогатых американцев.

Напомним, что 3 ноября в США прошли выборы президента. Несмотря на промежуточное лидерство Байдена по голосам выборщиков, текущие результаты в еще не подсчитанных штатах позволяют Трампу надеяться на победу. Многие сторонники демократов это понимают и уже выходят протестовать на улицы американских городов.

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