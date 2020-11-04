Турцию сильно разочаровала неспособность Украины делать Ан-124 без России

Киев, 4 ноября. Украина оказалась не способна производить самолеты Ан-124, на которые так рассчитывала Турция, пишет Sohu.

В своей публикации китайское издание отмечает, что Анкара сильно рассчитывала на плодотворное сотрудничество с Киевом в сфере вооружений и техники.

Однако Турция быстро разочаровалась, узнав, что без России их украинские партнеры мало на что способны. Одной из основных целей Турции была покупка у Киева транспортного самолета Ан-124, который превосходно подходил для повышения обороноспособности страны.

Анкара очень хотела получить в свое распоряжение транспортного гиганта, но конструкторское бюро «Антонов» заявило, что его нынешние мощности не дают возможности строить такие самолеты.

Эксперты издания обратили внимание на тот факт, что еще 10 лет назад Украина имела все необходимое для производства подобных самолетов. Все изменилось после того, как Киев испортил отношения с РФ. Общий упадок промышленности в стране и разрыв большинства контрактов на поставку комплектующих привели к медленному угасанию авиационной промышленности на Украине.