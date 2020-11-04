Эксперт рассказал, ждет ли США затяжной конституционный кризис

Многие страны, союзники и оппоненты США следят за выборами, ведь на них определяется, как будет жить страна в следующие четыре года. Об этом в комментарии ФАН заявил политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев.

Конституционный кризис

В Соединенных Штатах уже началась «битва» по поводу легитимности результатов выборов. Об этом заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, добавив, что США может грозить конституционный кризис.

По ее словам, борьба между кандидатами, которая велась «всеми средствами», продолжается.

«Это очень взрывоопасная ситуация. Это ситуация, которая, как справедливо говорят эксперты, может привести к конституционному кризису в США. И это то, что в целом, несомненно, должно очень беспокоить нас», — заявила министр.

Гонка Байдена и Трампа

Как Евгений Валяев отметил, что ничего необычного в США сейчас не происходит. Мы видим прогнозируемую очень близкую гонку двух кандидатов, говорить о конституционном кризисе преждевременно. Он напомнил пример, когда 20 лет назад на выборах столкнулись Джордж Буш и Альберт Гор, — и тогда предвыборная драка дошла до решения Верховного суда США о прерывании ручного подсчета бюллетеней. То решение было как раз обосновано стремлением не допустить конституционного кризиса и затягивания выборного процесса.

«Гонка Дональда Трампа и Джо Байдена пока не выходит за какие-то приемлемые рамки. Конечно, будет интересно, если по выборщикам произойдет равенство. В таком случае один из штабов может прибегнуть к призыву по пересчету голосов в одном их важных штатов, где результаты оказались очень близкими, а таких штатов набирается немало», — пояснил Евгений Валяев.

По словам эксперта, многие страны, союзники и оппоненты США следят за выборами, ведь на них определяется, как будет жить страна в следующие четыре года. При всей устойчивости и преемственности системы Дональд Трамп показал, что разница между президентом-демократом и президентом-республиканцем может быть существенной. От того, кто займет Белый дом, зависит, продолжится ли изоляционистская политика Трампа, или победивший Байден скорректирует этот курс.

«Германия при Трампе получила самый холодный этап в германо-американских отношениях, поэтому слова Аннегрет Крамп-Карренбауэр хоть и выглядят нейтральными, но мы можем утверждать, что немецкая элита скорее «болеет» за Байдена. Если результаты выборов не будет признавать Дональд Трамп, то мы увидим как раз призывы административного давления — по пересчету голосов, например. Если результаты не признает штаб Байдена, то США столкнутся с массовыми протестами в городах, где демократы имеют ощутимое преимущество перед республиканцами. Но оба эти сценария нельзя называть настолько критичными, что может привести к затяжному конституционному кризису в США», — заключил Евгений Валяев.

Действующий президент США республиканец Дональд Трамп, который претендует на второй срок, и его соперник-демократ Джо Байден идут практически вровень, согласно данным, которые приводят американские издания.