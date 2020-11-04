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Эксперт рассказал, ждет ли США затяжной конституционный кризис

Эксперт рассказал, ждет ли США затяжной конституционный кризис

Многие страны, союзники и оппоненты США следят за выборами, ведь на них определяется, как будет жить страна в следующие четыре года. Об этом в комментарии ФАН заявил политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев.

Конституционный кризис

В Соединенных Штатах уже началась «битва» по поводу легитимности результатов выборов. Об этом заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, добавив, что США может грозить конституционный кризис.

По ее словам, борьба между кандидатами, которая велась «всеми средствами», продолжается.

Эксперт рассказал, ждет ли США затяжной конституционный кризис

«Это очень взрывоопасная ситуация. Это ситуация, которая, как справедливо говорят эксперты, может привести к конституционному кризису в США. И это то, что в целом, несомненно, должно очень беспокоить нас», — заявила министр.

Гонка Байдена и Трампа

Как Евгений Валяев отметил, что ничего необычного в США сейчас не происходит. Мы видим прогнозируемую очень близкую гонку двух кандидатов, говорить о конституционном кризисе преждевременно. Он напомнил пример, когда 20 лет назад на выборах столкнулись Джордж Буш и Альберт Гор, — и тогда предвыборная драка дошла до решения Верховного суда США о прерывании ручного подсчета бюллетеней. То решение было как раз обосновано стремлением не допустить конституционного кризиса и затягивания выборного процесса.

«Гонка Дональда Трампа и Джо Байдена пока не выходит за какие-то приемлемые рамки. Конечно, будет интересно, если по выборщикам произойдет равенство. В таком случае один из штабов может прибегнуть к призыву по пересчету голосов в одном их важных штатов, где результаты оказались очень близкими, а таких штатов набирается немало», — пояснил Евгений Валяев.

Эксперт рассказал, ждет ли США затяжной конституционный кризис

По словам эксперта, многие страны, союзники и оппоненты США следят за выборами, ведь на них определяется, как будет жить страна в следующие четыре года. При всей устойчивости и преемственности системы Дональд Трамп показал, что разница между президентом-демократом и президентом-республиканцем может быть существенной. От того, кто займет Белый дом, зависит, продолжится ли изоляционистская политика Трампа, или победивший Байден скорректирует этот курс.

«Германия при Трампе получила самый холодный этап в германо-американских отношениях, поэтому слова Аннегрет Крамп-Карренбауэр хоть и выглядят нейтральными, но мы можем утверждать, что немецкая элита скорее «болеет» за Байдена. Если результаты выборов не будет признавать Дональд Трамп, то мы увидим как раз призывы административного давления — по пересчету голосов, например. Если результаты не признает штаб Байдена, то США столкнутся с массовыми протестами в городах, где демократы имеют ощутимое преимущество перед республиканцами. Но оба эти сценария нельзя называть настолько критичными, что может привести к затяжному конституционному кризису в США», — заключил Евгений Валяев.

Действующий президент США республиканец Дональд Трамп, который претендует на второй срок, и его соперник-демократ Джо Байден идут практически вровень, согласно данным, которые приводят американские издания.

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