Киев, 4 ноября. Украина не сможет получить ракетные комплексы «Нептун» из-за нехватки денег на программу вооружения.

Ранее Украина возлагала большие надежды на эти комплексы, которые якобы способны бить вглубь территории России. Однако «Нептун» так и останется несбыточной мечтой Киева, заявил украинский военный эксперт Валентин Бадрак.

По словам эксперта, финансовое положение страны настолько плачевное, что в следующем году Украина не сможет закупить даже один дивизион комплексов.

«В самом ГосКБ «Луч» уверяют: военное ведомство готово авансировать только 10% ресурса, необходимого на создание дивизиона ракетных комплексов РК-360 МЦ«Нептун», — заявил он.

Он отметил, что конструкторы могут приступить к сборке комплексов только при условии 50% аванса, на который у Киева нет средств. В конечном итоге ВМС Украины ничего не получат, поэтому в случае нападения с моря отражать атаки противника будет нечем.

Ранее о провале с закупкой «Нептунов» в кулуарах Верховной рады заявил член комитета по нацбезопасности Сергей Рахманин, а его коллега Кривонос в то же время обвинил Россию в попытках дестабилизировать ситуацию в стране и пообещал ей в случае военного противостояния «огромные потери», передает «Вечерняя Москва».