Пакистанский пилот оценил шансы JF-17 на победу в бою с российским Су-30СМ

Москва, 4 ноября. Пакистанский самолет JF-17 не имеет шансов на победу в воздушном бою с Су-30СМ, пишет The National Interest.

Авторы публикации в американском издании ссылаются на слова пакистанского летчика, который видел российский истребитель в деле во время патрулирования государственных границ с Индией.

Пилот заявил, что радары управляемого им JF-17 засекли российский Су-30СМ на расстоянии около 100 километров. По его словам, это совсем не означало, что пакистанский истребитель мог поразить цель своими ракетами.

Он пояснил, что истребитель абсолютно недосягаем из-за своих мощных двигателей и высоких показателей маневренности. Эти характеристики делают его трудной мишенью для неприятеля. При этом пакистанский JF-17 имеет всего четыре ракеты, в то время как Су-30 является носителем восьми ракет.

Ранее обозреватели международных изданий высоко оценили вооружение российского истребителя Су-57. Они отметили, что он способен эффективно противостоять элитным подразделениям ВВС противника, передает «Вечерняя Москва».