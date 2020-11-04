Помолодевшую Аллу Пугачеву на новом фото спутали с Кристиной Орбакайте

Москва, 4 ноября. Народная артистка СССР Алла Пугачева опубликовала свежее селфи-фото в личном микроблоге. Внешность королевы эстрады покорила и озадачила подписчиков.

В сопровождение к селфи-фото Пугачева сочинила стихотворение. В поэтических строках певица напомнила поклонникам о наступающих холодах и необходимости доставать теплую одежду. В конце стиха звезда эстрады обратилась к Богу с просьбой сделать людей добрее.

Подписчики Пугачевой обрадовались появлению свежей фотографии артистки. В комментариях они сообщили, что скучают по Примадонне. Многих восхитила внешность 71-летней артистки. А кто-то с трудом смог узнать обработанную фильтрами певицу на фото.

«Как мы скучаем по вам, вы бы знали»; «Как вы в свои годы так выглядите ? Как в форму пришли?»; «Кристина на вас похожа», — прокомментировали фанаты публикацию Пугачевой.

Согласно недавнему опросу ВЦИОМ, народная артистка СССР уступила первое место в рейтинге лучших звезд российской эстрады более молодой исполнительнице. Топ-3 лучших певиц в 2020 году возглавила 33-летняя Полина Гагарина. 12% опрошенных россиян назвали ее творчество самым любимым. Примадонна российской эстрады перешла на вторую строчку рейтинга.