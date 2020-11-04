Александр Рар: Из-за распрей в США Запад потеряет своего капитана

Немецкий журналист-международник Александр Рар до появления окончательных итогов выборов президента в США предсказал в интервью ФАН один их несомненный результат: американская нация разделена на две противоборствующие части, и это грозит не только стабильности самой Америки, но и Западу в целом.

«Демократия в Америке — в опасности! Ею будут манипулировать и с той, и с другой стороны, потому что проигравшая сторона выборы признавать не будет. Она будет опротестовывать результаты — и хорошо, если в суде, а не на улицах», — считает политолог.

По наблюдениям эксперта, в предыдущие десятилетия в США не было такой поляризации, а сейчас люди разделены по двум совершенно разным идеологиям. Демократическая партия и вовсе радикализировалась, она хочет совершенно другую Америку.

«Драка происходит не среди элит, а по всей стране», — подчеркнул политолог.

По мнению Рара, если большие города с миллионным населением, Лос-Анджелес или Нью-Йорк, традиционно голосуют за демократов, то центральная часть Америки, вся провинция, — за республиканцев и Трампа. Нынешний президент США, в случае своей победы, будет и дальше разделять Америку, при этом делая то, что нужно ему. В особенности если он почувствует за собой поддержку своего избирателя, добавил немецкий политолог.

«Джо Байден вряд ли будет в состоянии объединить нацию, и это опасно для всего мира, поскольку Америка — сверхдержава», — выразил свои опасения Александр Рар.

Как европеец, немецкий журналист предсказал незавидные последствия для западных союзников от американских проблем.

«Если Штаты станут себя терзать, если внутренние распри продолжат ослабевать Америку, то Запад потеряет своего «капитана», ведь американское лидерство для них — превыше всего!» — пояснил Рар.

Без Америки многие европейцы просто не знают, как политически дальше существовать, констатировал он.

«Для таких европейцев потрясения в Америке означают потрясения в собственной стране. Они боятся, что Трамп настолько силен в Америке со своими консервативными взглядами, что он будет поддерживать правые партии и правые настроения в Европе», — резюмировал политолог.

Напомним, что 3 ноября в США состоялись президентские выборы. Несмотря на то, что подсчет голосов еще продолжается, многие эксперты предсказывают достаточную уверенную победу республиканца Трампа. Однако его противник, кандидат от демократов Байден, ни за что не смирится с поражением, добавляют они.