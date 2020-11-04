Губернатор Севастополя поздравил россиян с Днем народного единства 

Севастополь, 4 ноября. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравил жителей города-героя с Днем народного единства. В своем поздравлении он напомнил об истоках молодого праздника России и рассказал, с какими трудностями приходится сегодня сталкиваться жителям страны. Отметим, День народного единства празднуется 4 ноября, начиная с 2005 года.

«В 1612 году Русь была в смятении. На страну со всех сторон наступали. В Москве уже властвовали поляки, в Новгороде — шведы. Именно в это время Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский собрали народное ополчение и двинулись освобождать столицу. Что было дальше — мы все знаем. Москву освободили. Когда наш народ объединяется — ему невозможно противостоять», — говорится в поздравлении.

Единство — это именно то слово, которое во все времена лучше всего характеризовало настоящих севастопольцев, считает губернатор.

«Реалии сегодняшнего дня — это ежедневные сводки заболевших, среди которых есть имена друзей и родственников. СОVID-19 не отпускает Севастополь, поэтому в этот день помимо стандартных поздравлений, я хочу попросить всех вас — вспомнить о единстве!» — сказал Развожаев.

Губернатор подчеркнул, что сегодня единство — это сказать спасибо медработникам, которые оставив свои личные дела и семьи, практически круглосуточно, живут на работе, чтобы больные поскорее выздоровели.

«Единство сегодня — это значит быть добрее к тем, кому нужна помощь. Пандемия рано или поздно закончится, а добрые дела, как и способность к сопереживанию и единению останется в памяти навсегда. В этот день, как бы банально не прозвучало, искренне желаю всем здоровья! Берегите себя и своих близких», — подытожил глава Севастополя.

Отметим, что из-за пандемии в городе не проводят массовые гуляния, все мероприятия проходят в онлайне. Поэтому лучший вариант сегодня — провести время со своей семьей. Ведь родные — это самое дорогое, что есть у каждого из нас.