Киселев указал, чего ждать России после президентских выборов в США

Российский журналист и телеведущий Дмитрий Киселев убежден, что ни один из кандидатов на пост президента США не настроен на дружбу с Москвой, поскольку тогда исчезнет смысл в запредельном спонсировании американской армии. Такое мнение Киселев высказал в интервью ФАН.

В США во вторник, 4 ноября, прошли всеобщие выборы, однако до сих пор идет подсчет голосов. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.

Основная борьба за президентское кресло развернулась между действующим лидером государства, республиканцем Дональдом Трампом (213 голосов выборщиков) и бывшим вице-президентом, демократом Джо Байденом (238 голосов выборщиков). Для победы по стране в целом необходимо набрать как минимум 270 голосов выборщиков.

В свою очередь корреспондент Федерального агентства новостей связался с генеральным директором МИА «Россия сегодня», журналистом и телеведущим Дмитрием Киселевым, чтобы узнать, как изменятся отношения между Россией и Соединенными Штатами в случае победы Джо Байдена.

«Отношения между США и Россией никак не изменятся в случае победы на выборах Байдена, поскольку они и так находятся в низшей точке. Кроме того, антироссийские санкции стали частью американских законов, принятых Конгрессом США. В отношении России существует двухпартийный консенсус. Поэтому они будут продолжать «вешать всех собак» на Россию», — сообщил Киселев.

На вопрос, как повлияет переиздание действующего лидера страны Дональда Трампа на отношения между РФ и США, Киселев ответил, что именно при действующем президенте санкции прости России были введены 46 раз. Кроме того, антироссийские ограничения стали частью законодательства Соединенных Штатов.

«Трамп беспомощен во внешней политике. Именно при Трампе антироссийские санкции были введены 46 раз — такого не было никогда. Он беспомощен в том смысле, что он говорил о намерениях наладить отношения с Россией, но ему никто не даст этого сделать. Это не выгодно бизнесу. В США существует лобби, которое на этом зарабатывает. Представьте: американский военный бюджет 800 млрд долл. Если США будут дружить с Россией и Китаем, то зачем он тогда будет нужен?» — задался риторическим вопросом Дмитрий Киселев.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский в интервью ФАН объяснил, почему жители США выбирают возрастных президентов. По его словам, люди в возрасте имеют больший политический опыт, чем молодые политики.