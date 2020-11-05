«Национальное видение»: с чего начинал свой путь Эрдоган

Франция запретила деятельность «Серых волков» в стране. Когда министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен 2 ноября объявил, что Париж намерен запретить деятельность турецкой националистической организации, известный политик Марин Ле Пен раскритиковала это решение и посоветовала заняться «настоящей проблемой».

«Объявляя о роспуске «Серых волков», Дарманен занимается бессмыслицей, так как организация не имеет структуры во Франции. При этом он не занимается настоящей проблемой: религиозно-политическое движение «Национальное видение» (Millî Görüş), насчитывающее 71 мечеть и 10 «турецких» школ по всей Франции», — написала она в Twitter.

En annonçant la dissolution des « #LoupsGris », @GDarmanin fait un nouveau coup de com' (le mouvement n’est pas structuré en France), mais ne s’attaque pas au vrai problème : l’association pro-califat #MillîGörüş, qui gère 71 mosquées et 10 écoles « turques ». MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) November 2, 2020

Редакция Telegram-канала «Стамбульский волк» рассказывает о том, что такое «Национальное видение» откуда берутся истоки этого исламистского политического движения и каковы его цели.

Что такое «Национальное видение»

«Национальное видение» — идеологическое политическое течение, основанное в 1969 году в Турции Неджметтином Эрбаканом. Его политические взгляды стали основой идеологии партии Milli Nizam Partisi («Партия национального порядка»), позже в Milli Selamet Partisi («Национальной партии спасения»), Refah Partisi («Партия благоденствия»), Fazilet Partisi («Партия добродетели») и Saadet Partisi («Партия счастья»). Все партии, кроме последней, были закрыты властями Турции — их обвинили в несоответствии светскому духу и попытках исламизации турецкого государства.

Эрбакан построил идеологию «Национального видения» на двух концепциях: «национальный взгляд на вещи» и «справедливый порядок». В манифесте, который он опубликовал в 1975 году, делается упор на важность нравственного и религиозного воспитания, индустриализации, развития и экономической независимости для установления «справедливого порядка», при котором защищаются права обездоленных и угнетенных. Согласно идеологии «Национального видения», справедливость имеет решающее значение и тесно связана с исламом и строгим соблюдением исламских порядков. Любая политическая или социальная модель, отклоняющаяся от ислама, считается «несправедливой» и «деспотичной».

Манифест «Национального видения» рассматривал глобальный рынок как сионистско-католический проект ассимиляции и деисламизации Турции. Лидеры движения предостерегали от углубления отношения между Турцией и Европой и призывали развивать более тесные экономические и политические отношения с мусульманскими странами.

Как зарождалось движение

В интервью турецкому телеканалу Kanal D, Эрбакан заявил, что Турция в середине 1940-х годов перешла к многопартийности после визита Черчилля. Запад понял, утверждал политик, что не может управлять Турцией, когда в ней правит одна партия, и предложил руководству страны перейти к многопартийной системе.

«В таком случае Анкара сможет стать членом Организация Объединенных Наций (ООН), пообещал Черчилль. Партии начали создаваться, но по какой-то причине они были не национальными, а пытались походить на западные движения. Левые, правые, либералы, правоцентристы», — рассказал политик.

Однако взгляды, которые продвигали новые политические партии, были, по мнению Эрбакана, чужды туркам.

«Ничего подобного нет в нашей истории. Фатих Султан Мехмет не был либералом или левым. Он имел национальные взгляды. Вместо необходимых партий в Турции были созданы искусственные политические движения, подражающие Западу. Наши граждане ждали от этих парти службы народу, но, несмотря на свои старания, на протяжении 20 лет, до 1969 года, они не смогли дать ничего», — утверждал Эрбакан.

Политик уверен, что именно тогда «народ очнулся и создал национальное движение, которое с тех пор десятилетиями служит ему».

Что же такое «национальное видение»?

«Национальное видение — это сам народ, его история, его суть, его вера. Остальные движения — это подражатели Западу и коллаборационисты, — разъясняет Эрбакан. — Они куклы, которые неосознанно работают во благо сионизма. Отличие «Национального видения» от остальных заключается в следующем: это движение выступает за духовное развитие человека, остальные — материалисты. Это движение выступает за построение нового, справедливого мира. Это движение выступает против того, что противоречит национальным интересам»

Политический путь учителя Эрдогана

Эрбакан был избран в парламент Турции в 1969 году в качестве независимого депутата, в следующем году сформировал исламскую партию, но спустя еще год она была запрещена военным правительством после переворота 1971 года. Политик реформировал партию в 1972 году и дважды в 1970-х годах занимал пост вице-премьера. После переворота в 1980 году военные вновь запретили его партию и ненадолго посадили Эрбакана в тюрьму.

С 1980 по 1987 год ему было запрещено заниматься политикой. Однако в 1983 году он основал «Партию благоденствия» (Refah Partisi). Она была хорошо организована на местном уровне и выступала против коррупции партий, находящихся во власти. В преддверии парламентских выборов 1995 года Эрбакан выступал за выход из НАТО, за отказ от всех соглашений с Израилем и развитие более тесных связей с такими ближневосточными странами, как Сирия и Иран. Значительная часть избирателей поддержала его взгляды и в декабре 1995 года «Партия благоденствия» получила треть мест в парламенте Турции.

Однако Эрбакан не смог сформировать коалиционное правительство — до тех пор, пока в июне 1996 не были решены разногласия, и RP сформировала коалицию с Тансу Чиллер, главой правоцентристской партии «Истинный путь» (Doğru Yol Partisi). Эрбакан и Чиллер сменяли друг-друга в качестве премьер-министра, а министерства были разделены между «Партией благоденствия» и «Истинным путем».

Эрбакан стал первым представителем политических исламистов, которому удалось занять пост премьер-министра Турции. Военные, опасаясь, что «Партия благополучия» попытается исламизировать страну, заставили его уйти в отставку. Он покинул свой пост 18 июня 1997 года. В начале 1998 года партию закрыли, а Эрбакану запретили заниматься политикой в течение пяти лет. Но движение продолжило политическую деятельность под другим брендом — «Партия добродетели» (Fazilet Partisi с 1997 по 2001 год).

В 2000 году Эрбакана осудили за «возбуждение ненависти» — поводом стало его выступление в 1994 году, когда он критиковал светский строй Турции.

Именно те годы принесли решительный прорыв в политической карьере нынешнего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдоган в рядах «Национального видения». К политическим взглядам Эрбакана Эрдоган примкнул еще с 1976 года, когда вступил в молодежное движение его партии.

В 2002 году Эрбакана вновь судили — на этот раз по обвинению в хищении средств «Партии благоденствия» после ее роспуска. Политик был приговорен к более чем двум годам домашнего ареста. После, в 2003 году, он вновь стал активно участвовать в политической жизни Турции, однако его партия, раздробившаяся в конце 1990-х годов, уже не добилась былого успеха.

В 2001 году Конституционный суд постановил закрыть «Партию добродетели» — но в тот же год была основана «Партия счастья» (Saadet Partisi), которая действует по сей день и после смерти Эрбакана. Лидером партии является Темель Карамоллаоглу. На последних парламентских выборах в 2018 году партия набрала 1,3% голосов.

Раздробление движения на «традиционалистов» и «новаторов»

1990-е годы в Турции были очень богаты разного рода политическими событиями. Главным из них стала победа нового политика Реджепа Тайипа Эрдогана на местных выборах — он занял пост мэра крупнейшего города Турции, Стамбула. Тогда Эрдоган сказал свои знаменитые слова: «Кто возьмет Стамбул, тот возьмет Турцию».

Успех Эрдогана в качестве мэра обеспечил партии Эрбакана высокий уровень поддержки во время парламентских выборов в декабре 1995 года. Есть мнение, что это было протестное голосование — из-за экономического кризиса в 1994 году. Исход выборов удивил многих, в особенности правоцентристов — «Партия родины» (ANAP) и «Партия истинного пути» (DYP) ожидали высоких результатов, однако их голоса ушли «Партии благоденствия» (RP).

Впрочем описанные выше события не позволили удержаться Эрбакану у власти. Вмешательство военных стало также причиной раскола внутри «Национального видения» в конце 1990-х годов. Движение разделилось на «традиционалистов» и «новаторов».

«Традиционалисты» — это команда, которая была у истоков движения, а «новаторы» — это молодые политики, такие, как Реджеп Тайип Эрдоган, Абдуллах Гюль, Джемиль Чичек, Бюлент Арынч. И хотя традиционалисты пытались скрыть внутренние проблемы, новаторы решили вынести сор из избы. Репутация партии в результате раскола серьезно пострадала. Эрдоган и его соратники заявили, что они «сняли с себя рубашку национального видения» — это означало, что они отказываются смотреть на вещи глазами Эрбакана.

В 2000 году молодые прагматичные политики покинули движение Эрбакана и создали новую партию — «Партию справедливости и развития» (AKP).

«Национальное видение» за рубежом

Идеология «Национального видения» начиная с 1970-х годов распространилась среди турецкой иммигрантской общины в Западной Европе. Взгляды движения разделяют турецкие мигранты, проживающие в Европе, а также в Северной Америке, Австралии и Центральной Азии. Особенно высокий уровень активности из-за большого количества турецких мигрантов наблюдается в Германии, где официально действует организация «Исламское сообщество Milli Görüs» (IGMG).

Власти европейских стран регулярно выражают озабоченность из-за «Национального видения». Федеральные и государственные службы безопасности Германии бдительно следили за турецким политическим исламом. Немецкие агентства проводят черту между «Национальным видением» и признанными террористическими группировками — первые действуют в демократических рамках и не пропагандируют насилие внутри Германии. При этом министерства внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии и Баден-Вюртемберга усматривают в этом движении антисемитские взгляды, антизападные настроения, и среди прочего, явную оппозицию основополагающим принципам демократии.

Федеральный административный суд Германии дал определение «Национальному видению» как движению, которое «стремится к абсолютному преобладанию исламского понимания закона и шариата, что несовместимо со свободным демократическим основным порядком Основного закона ФРГ».

По некоторым подсчетам, IGMG насчитывает около 26 500 членов в Германии и владеет примерно 2200 объектами, такими как мечети, молодежные организации и спортивные клубы.

Лоренцо Видино в статье «Длинная рука Эрдогана в Европе» в журнале Foreign Policy пишет, что «Турция выстроила тесно связанную шпионскую сеть от Японии до Нидерландов, от Кении до Великобритании». И ключевым звеном в этой машине является идеология «Национальное видение».

«Движение является исламистской организацией с сильным националистическим уклоном. Оно разделяет взгляды и цели движения «Братья-мусульмане»1 (запрещено в РФ) и использует их тактику распространения, но при этом вносит в свою идеологию неоосманистский акцент», — пишет Видино.

В «Годовом докладе о защите Конституции за 2015 год» немецкого агентства внутренней безопасности говорится, что исламистские группы «в законе» типа «Исламское сообщество Milli Görüs» (IGMG), представляют собой особую угрозу для внутренней сплоченности германского общества.

Согласно докладу, широкий спектр исламистской образовательной и благотворительной деятельности, — особенно для детей и подростков из семей иммигрантов, — используется для содействия созданию и распространению исламистской среды в Германии.

«Движение представляет прямую угрозу усилиям правительства по интеграции вновь прибывших иммигрантов и немцев турецкого происхождения», — считают специалисты Конституционного суда ФРГ.

Стоит отметить, что в «Годовом докладе о защите Конституции за 2019 год» организации «Исламское сообщество Milli Görüs» в очередной раз уделили особое внимание. В нем подчеркивается, что IGMG доминирует среди остальных исламистских организаций в Германии.

«Она сосредоточена на работе с молодежью, играет важную роль в исламском образовании следующего поколения, а также на расширении соответствующей инфраструктуры», — говорится в документе.

«Угроза общественной безопасности», Эрдоган и связь с «Братьями-мусульманами»

Ответ на вопрос насколько «Национальное видение» может быть опасным для Европы все же был получен на днях. Правительство Германии рассказало о связях между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и этим течением.

Как сообщает Deutsche Welle Turkish, в ответе на запрос депутата от Левой партии Севим Дагделен говорится, что «между Эрдоганом, его партией ПСР и «Национальным видением» в Германии установились тесные связи». Вдобавок, немецкое правительство отметило, что идеологические и политические корни Эрдогана исходят от организации «Братья-мусульмане».

«Связи между сторонниками движения «Национальное видение» и Эрдоганом в течение длительного времени оставались слабыми. Но в последнее время связи усилились, особенно после попытки государственного переворота в 2016 году», — отметило правительство ФРГ.

Правительство Германии также ссылается на связи между функционерами «Национального видения» и «Братья-мусульмане», а также о связи «Братьев-мусульман» с головной организацией руководящей большинством мечетей в Германии, Турецко-исламским союзом по делам религий (DİTİB), который находится под прямым влиянием Анкары.

«Турецкое государство продолжает стремиться влиять на общины турецкого происхождения в Германии и выборочно влиять на принятие политических решений и процесс принятия решений в немецком обществе в целом», — говорится в ответе правительства.

Депутат Бундестага Дагделен положительно оценила заявления властей, отметив, что правительство Германии впервые официально указала на то, что идеологические и политические корни Эрдогана исходят от организации «Братья-мусульмане».

«Исламистско-националистическая сеть Эрдогана представляет собой угрозу общественной безопасности в Германии и должна быть ликвидирована вместо государственного финансирования», — заявила она.

1 Организация запрещена на территории РФ.