У заболевшего коронавирусом актера Андрея Носкова поражено 20% легких

Москва, 4 ноября. Получивший положительный тест на COVID-19 российский актер Андрей Носков рассказал ФАН о своем состоянии и лечении.

Результаты КТ показали, что у него поражено 20% легких. При этом чувствует себя он хорошо, находится дома на лечении и выполняет все врачебные рекомендации.

«Чувствую себя нервно… Потому что как всегда таких вещей не ожидаешь, потому что я старался оберегать себя как мог, соблюдать все правила, но вот все равно как-то где-то до меня допрыгнул вирус. У меня первая стадия поражения. Поэтому сейчас на домашнем режиме и пью огромное количество таблеток», — рассказал ФАН Андрей Носков.

По словам актера, у него несколько дней была повышенная температура, которая не поднималась высоко, но и не падала. Также он отмечал ломоту в теле. Но больше Андрей Носков переживает о своих близких.

«Мы живем семьей, мне, к сожалению, некуда уединиться. Меня закрыли в дальней комнате, но у нас не такая уж и большая квартира, поэтому понятие дальней комнаты — это радиус пяти метров. Мы всей семьей сейчас на самоизоляции. У супруги отрицательный тест, но она кашляет, потому тоже по рекомендациям врачей принимает лекарства», — поделился актер.

Болезнь закономерно сказалась и на работе — все ближайшие спектакли и съемки Андрея Носкова отменены. Накануне он должен был работать в Калининграде, а сегодня и до конца недели — в Петербурге. Актер отметил, что из-за коронавируса многие творческие профессии могут оказаться без заработка. Но отчаиваться не нужно, главное — выполнение всех рекомендаций врачей.

«Мы самая не защищенная, в коммерческом смысле слова, каста, давайте так говорить, вот я сейчас две недели буду жить в кредит, потому что денег у меня не будет, и тратить только на лекарства. Но надо уберегаться, пить витамины, отсыпаться, дышать свежим воздухом. Как стало понятно, что эта зараза прилетает непонятно откуда. Нужно максимально беречься, соблюдать все правила», — добавил Андрей Носков.

Ранее сообщалось, что известный российский актер Сергей Мигицко, у которого диагностировали COVID-19, после больничного выходит на сцену, а его коллега Семен Стругачев, также заболевший коронавирусом, призвал коллег оставаться дома.