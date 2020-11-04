Любовница Тарзана пожаловалась на симптомы COVID-19

Москва, 4 ноября. Актриса Анастасия Шульженко, прославившаяся в качестве любовницы стриптизера Тарзана, намекнула подписчикам в Instagram, что больна коронавирусом.

Шульженко обратилась к фолловерам с просьбой надевать медицинские маски на улице и в общественных местах в условиях пандемии. При этом она выразила сомнение в эффективности ношения средств индивидуальной защиты (СИЗ).

По словам актрисы, маски не спасли ее от постельного режима. Шульженко призналась, что лечит похожие на COVID-19 симптомы теплыми напитками: молоком с медом и травяным чаем. «Эксперты» в лице подписчиков посоветовали актрисе почистить организм и купить грелку.

«Мне кажется, у меня обычная простуда, но лучше перестраховаться», — поделилась любовница Тарзана в закрытом Instagram-блоге.

Ночью 16 сентября Тарзан опубликовал видеообращение с признанием в измене жене — певице Наташе Королевой. Стриптизер утверждал, что его опоила неким веществом малоизвестная актриса. Затем танцор удалил видеозапись. Вскоре любовница передала в телешоу интимные кадры с Тарзаном и заявила, что беременна. Королева простила мужу измену.