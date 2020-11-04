Алена Водонаева пожаловалась на дефицит красивых актеров в России

Москва, 4 ноября. Экс-участница шоу «Дом-2», телеведущая Алена Водонаева грубо высказалась в адрес российских актеров, пожаловавшись на дефицит красивых знаменитостей.

Алена Водонаева, известная широкой аудитории своим участием в телепроекте «Дом-2», в личном микроблоге в социальной сети Instagram заявила, что отечественный шоу-бизнес испытывает дефицит по-настоящему красивых актрис, которых можно пересчитать по пальцам одной руки. Еще более жесткими эпитетами звезда наградила знаменитостей мужского пола.

«Про мужчин вообще молчу. Ни одного современного секс-символа в кино, — жалуется Водонаева. — Либо облезлые, либо с лишним весом. Ноль».

Поклонники хозяйки аккаунта, вовлеченные в обсуждение, стали интересоваться мнением кумира касательно ряда российских актеров. Одна из фанаток сообщила, что не понимает шумихи вокруг Александра Петрова. Как выяснилось, не одна она — Водонаева выразила солидарность с мнением поклонницы.

Также фолловеры упомянули в комментариях одного из самых востребованных артистов российского шоу-бизнеса — актера и телеведущего Дмитрия Нагиева. Водонаева отметила, что он является «классикой» и мужчиной «вне рейтинга», однако Нагиеву уже давно не 30 лет, а новые красивые звезды на небосводе шоу-бизнеса так и не зажглись.