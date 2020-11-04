«Голубой лавины» не получилось, США готовятся к долгому подсчету голосов

О том, что никакой «голубой волны» (так в США принято называть штаты, голосующие за кандидата-демократа) не случилось, стало ясно уже к утру среды, пишет Los Angeles Times. Победитель будет определен только в результате долгого пересчета.

По мере того, как США готовятся к длительному подсчету голосов для определения победителя выборов 2020 года, становится очевидным: надежды демократов на волну голосов, которая сметет барьеры для прогрессивных политических изменений, потерпели фиаско.

Джо Байден по-прежнему имеет значительные шансы на победу, но не менее вероятна и победа Дональда Трампа.

Сложившаяся ситуация показывает глубину раскола в стране, отмечет издание. Надежды на демократов большинство в Сенате угасли в течение ночи, повышая вероятность того, что даже если там у Демократической партии и будет большинство, Байден столкнется с разделенным Конгрессом, а также с Верховным судом с консервативным большинством.

Тем временем Байден публично выразил уверенность в своей победе, в то время как Трамп обвинил демократов и СМИ в попытке «лишить американцев избирательных прав».

Выступая в Белом доме, Трамп заявил, что обратится в Верховный суд, чтобы попытаться остановить подсчет голосов.

«Честно говоря, мы действительно выиграли эти выборы», — сказал он. — Мы хотим, чтобы все прекратилось».

Выборы президента США состоялись 3 ноября. По предварительным результатам у Трампа 213 голосов выборщиков, у Байдена — 238. Для победы победителю нужно набрать минимум 270 голосов. Пока не подведены итоги в десяти штатах, у которых суммарно 101 голос выборщиков. В трех штатах лидирует Байден, в остальных — Трамп, но с небольшим отрывом.