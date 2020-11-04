Жириновский объяснил, почему в США выбирают возрастных президентов

Кандидаты в президенты любой страны в возрасте имеют больший политический опыт, чем молодые политики. С таким заявлением выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя президентские выборы в США, передает ФАН.

«Вся жизнь — это опыт. Посмотрите на США! Они разве там глупые, когда на выборы голосуют за двух ровесников, которые борются за власть? Дональд Трамп — мой ровесник, ему 74 года, а Байдену — 77. А посмотрите на Джона Кеннеди, которому было 45: он же чуть Третью мировую не начал! А Горбачев? Всю страну развалил! У молодежи хорошего опыта нет, он не дается в учебниках и Интернете», — заявил Жириновский.

По мнению политика, американская двухпартийная система позволяет реально бороться за власть в стране. Многопартийная система, в свою очередь, не приносит прогресса, уверен лидер ЛДПР.

Отметим, что ранее Владимир Жириновский в своем Telegram-канале заявил, что Трамп будет лучше защищать большинство американцев, а Байден может развалить страну. По мнению депутата, республиканец выступает за более здоровые политические силы американского общества.

«Трамп попроще, он больше хочет сделать для самой Америки. А Байден все еще хочет претендовать на роль всемирного диспетчера», — убежден Жириновский.

Парламентарий также указал на текущую ситуацию с пандемией COVID-19. Байден не раз подвергал критике Трампа за то, что тот не смог решить эту проблему и не уделял ей должного внимания.

Политолог Международного института политических исследований Владимир Брутер в комментарии ФАН объяснил, от чего зависит исход президентских выборов в США.