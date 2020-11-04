В США начались протесты против возможного избрания Трампа

Более тысячи человек, протестующих против Дональда Трампа, собрались на Black Lives Matter Plaza (так назвали улицу рядом с Белым домом в честь погибших участников одноименного движения) во вторник вечером, всего в квартале от резиденции президента США, в то время как еще сотни прошли маршем по центру Вашингтона, иногда блокируя движение и запуская фейерверки.

Разрозненные протесты также прошли в Сиэтле и Нью-Йорке, но по всей территории США не было никаких признаков серьезного насилия или массовых беспорядков в течение нескольких часов сразу после закрытия избирательных участков.

Демонстрации в Вашингтоне были в основном мирными, участвовавшие в них люди использовали кричалки: «Чьи улицы? Наши улицы!» и «Если мы не добьемся справедливости, они не получат мира!». Группы подростков танцевали на улице под одобрительные возгласы зрителей. Были развернуты большие транспаранты, в том числе с надписью «Трамп все время лжет». Также, несмотря на общий ненасильственный характер акции, в какой-то момент участники марша проткнули шины припаркованного рядом полицейского фургона. Сотни людей вышли на демонстрации против Трампа в Портленде, Орегоне и Сиэтле — и несколько из них уже арестованы.

«Вот как выглядит демократия!» — скандировали протестующие в Портленде, где организаторы шествия заявили, что оно будет мирным и продолжится вне зависимости от результатов президентских выборов, декларируя поддержку расовой справедливости.

Несмотря на подобные заверения, местный офис шерифа в своих комментариях отметил, что некоторые участники протестных акций открыто носили оружие.

Губернатор штата Орегон Кейт Браун поставила Национальную гвардию на постоянное дежурство: Портленд почти каждую ночь после смерти Джорджа Флойда в мае этого года становился свидетелем беспорядков, инициированных «цветным» населением города. При этом его мэр, Тед Уилер, заявил в Twitter, что от властей не стоит ожидать «никакой терпимости к любому насилию, запугиванию или преступному разрушению», и что население должно быть «в безопасности, используя для отстаивания собственной точки зрения лишь свой голос».

В Сиэтле полиция сообщила, что арестовала несколько человек, один из которых «забивал гвозди на дороге», в то время как другой «переехал баррикаду и въехал на полицейскую велосипедную дорожку». Никто не пострадал.

Сотни компаний в городах по всей территории США заколотили свои двери и окна перед выборами, опасаясь, что голосование может привести к насилию, подобному тому, что вспыхнуло после смерти Флойда. Комментируя это, мэр Вашингтона Мюриэл Боузер, заявила, что никогда не видела, чтобы так много магазинов и офисов в ее городе «были заколочены».