Отказ почты США искать недоставленные бюллетени назвали заложенной миной

Отказ американской почты искать недоставленные бюллетени избирателям, вопреки приказу Федерального суда, — это заложенная мина под результат прошедших в США выборов. Об этом в комментарии ФАН рассказал политический аналитик Владимир Соловейчик.

Почтовый скандал

Почтовая служба США (USPS) отказалась выполнять приказ Федерального суда в день выборов о необходимости проверить почтовую службу в таких местах как Детройт. Это должно было быть сделано для того, чтобы все отправленные по почте бюллетени избирателей были доставлены.

По словам представителей USPS, почтовая служба не может уложиться в срок, который установлен судьей окружного суда США Эмметом Салливаном, чтобы отправить инспекцию на некоторые американские перерабатывающие предприятия для проверки наличия бюллетеней.

В отдельной заявке во вторник USPS сообщили, что Детройт сильно пострадал от COVID-19. При этом они пожаловались на отсутствие необходимого количества сотрудников, а те, что есть сверхурочно пытаются решить образовавшийся кризис.

Заложенная мина

Как отметил Владимир Соловейчик, скандал вокруг отказа почтовой службы США выполнить постановление федерального судьи по проверке доставки всех отправленных по почте избирательных бюллетеней в Детройте выглядит, на первый взгляд, странно. США всегда гордились тем, что это — «страна законников и юристов, где действует примат права» и судебные решения исполняются железно.

«И вот такой афронт, да еще в день голосования. Однако, если приглядеться к ситуации повнимательнее, то станет понятно, что дело не в банальной нераспорядительности почтового начальства. Фактически закладывается мина под результат прошедших в США выборов», — пояснил Владимир Соловейчик.

Судя по заявлениям Белого дома, в ключевых по числу выборщиков штатах (самого президента выбирают выборщики от штатов, голосующие в зависимости от того, кто победил на всеобщих выборах президента по данному штату) побеждает Дональд Трамп, действующий президент-республиканец. Политолог уверен, что его конкуренты демократы во главе с Джо Байденом готовятся не признать победу Трампа, буде она состоится. А почтовый скандал - прекрасный предлог для этого.

Действующий президент США республиканец Дональд Трамп, который претендует на второй срок, и его соперник-демократ Джо Байден идут практически вровень, согласно данным, которые приводят американские издания.