В Китае объяснили, почему отказ от доллара обернется для РФ большим успехом

Пекин, 4 ноября. Издание Global Times сообщило о выгодах, которые может получить Россия после отказа от американского доллара. По словам автора материала, дедолларизация выведет отношения между Москвой и Пекином на новый уровень, пишет ПолитРоссия.

Недавно специалисты китайского университета Жэньминь сообщили об интересном достижении РФ и Китая в вопросе двусторонней торговли. Еще в 2015 году 90% расчетов между двумя странами производились в американской валюте, а сейчас этот показатель снизился до 46%.

Отказ от доллара произошел в пользу рубля и юаня, которые использовались в 24% расчетов. Согласно информации китайских СМИ, национальные валюты очень удобны для обеих сторон в том случае, если сделки касаются продажи сырой нефти или природного газа.

«Использование данных финансовых инструментов позволяет сократить издержки, а также избежать рисков, связанных с использованием сторонних валют», – заметил автор материала.

В дальнейшем дедолларизация России и Китая ускорится, считают представители Поднебесной. Быстрый рост торговли в национальных валютах выгоден для обеих сторон и способен вывести отношения на новый уровень.

Также специалисты заметили, что для плодотворного сотрудничества существуют и определенные преграды. Среди них обозреватели Global Times назвали нестабильность российской валюты, которая грозит некоторыми финансовыми рисками для Поднебесной.

Стоит сказать, что экономическая обстановка в мире на данный момент серьезно подвержена влиянию политической нестабильности. В Соединенных Штатах продолжаются выборы, которые могут серьезно повлиять на экономику как России, так и Китая. Как сообщалось ранее, экономист объяснил, почему золото дешевеет на фоне выборов США.