Валерий Сюткин ответил Садальскому на критику шоу «Голос»

Москва, 4 ноября. Певец Валерий Сюткин, занимающий кресло наставника в шоу «Голос», ответил на обвинения в адрес шоу со стороны актера Станислава Садальского, заявившего о «блате».

Заслуженный артист России, 62-летний эстрадный певец и музыкант Валерий Сюткин в беседе с корреспондентом «МК» заявил, что претензии о «блате» на шоу «Голос» лишены всяческих оснований: исполнитель хита «Москва-Нева» заверил, что продюсеры не оказывают на наставников никакого давления, а при оценке участников все внимание уделяется их репертуару.

«А деньги и связи — это все иллюзии. Если не выдаешь материал, который интересует людей, — рассказал Сюткин, — то, даже если заполнить экраны и Интернет твоими песнями, интерес к тебе будет держаться ровно столько, пока за это платишь».

Именно поэтому, по словам исполнителя, участники должны найти свой собственный музыкальный почерк и написать песни, которые будут их выделять. В качестве примера Сюткин привел Антона Беляева, внявшего наставлениям на шоу и определившегося с направлением своего движения.

Слухи о «блатных» участниках в шоу «Голос» возникли в Сети после того, как актер Станислав Садальский раскритиковал выступление 18-летней Александры Будниковой, дочери ведущего Первого канала Романа Будникова. Садальский выразил мнение, что члены жюри повернулись к ней не из-за таланта, а благодаря связям знаменитого родителя участницы, передает «Культуромания».