Жена Боярского рассказала, где заразились коронавирусом артисты театра Ленсовета

Москва, 4 ноября. Артисты театра Ленсовета, которые находились на больничном из-за COVID-19, начинают возвращаться в театр. ФАН связался с художественным руководителем, супругой актера Михаила Боярского Ларисой Луппиан и узнал, как попал коронавирус в театр и как переносят болезнь актеры.

«Похоже, они не друг от друга заразились, — рассказала Лариса Регинальдовна. — Заразились где-то они на стороне. Мы сразу же договорились с поликлиникой на обследование всего коллектива. Теперь это делаем регулярно. Если кто-то заболевает, мы его изолируем. Мы еще ни разу не отменили спектакль. Кого-то вводим, заменяем спектакль. У нас сейчас все выздоравливающие».

По словам Ларисы Луппиан, фактически все актеры, заболевшие коронавирусом, на стадии выздоровления. Столь долгий больничный объясняется тем, что долго делают анализы, ведь необходимо получить два отрицательных, чтобы выйти с самоизоляции.

«В плане репертуара это большие, большие проблемы, но мы пока справляемся, — говорит Луппиан. — Заменяем спектакль, если человек заболел и у него большая роль. Если маленькая роль, то мы заменяем актера. Например, вот мы сегодня будем вводить вместо молодого артиста другого молодого артиста на не очень большую роль».

Сейчас многие актеры ждут повторного отрицательного теста, среди них — Семен Стругачев и Лаура Пицхелаури. Сергей Мигицко уже выписался, Семен Стругачев ждет второго теста, как и главная звезда театра Лаура Пицхелаури, играющая Гамлета в одноименной пьесе.

Напомним, 27 октября Комитет по культуре при администрации Санкт-Петербурга получил письмо из театра имени Ленсовета о том, что 12 человек заразились коронавирусом, среди них семь актеров. Все семь человек переносят легкую форму болезни, поэтому обошлось без госпитализаций. Сегодня стало известно, что актер Сергей Мигицко, у которого также диагностировали коронавирус, после больничного выходит на сцену.