Трамп победил Байдена на выборах президента США во Флориде

Президент США Дональд Трамп победил кандидата от Демократической партии Джо Байдена на крупнейшем в стране «поле битвы» — в штате Флорида. Жители региона уверяют, если глава государства потеряет президентство, это будет на совести Флориды, передает информационное агентство Associated Press.

Действующий американский лидер, республиканец Дональд Трамп выигрывает в штате Флорида. Данные показывают, что не все латиноамериканцы данного региона решили поддержать кандидата от демократов Джо Байдена, по сравнению с 62%, которые продемонстрировала Хиллари Клинтон на выборах в 2016 году. При этом поддержка президента Дональда Трампа среди этой группы значительно возросла.

Кроме того, Трамп демонстрирует преимущество и среди пожилых людей Флориды, набирая больше 50% среди этой группы. В 2016 году за Трампа здесь проголосовало 57% пожилых избирателей. Успех Трампа во Флориде (29 выборщиков) открыл ему жизнеспособный путь к долгожданной победе на президентских выборах, где главе государства необходимо заручиться поддержкой 270 голосами выборщиков. Сам американский лидер заявил, что штат Флорида очень важен для него.

«Очевидно, что Флорида очень важна. Они (Демократическая партия США. — Прим. ФАН) потратили сотни миллионов долларов во Флориде. Но жители Флориды знают, что я люблю их, и они любят меня», — сказал Трамп во время выступления в штаб-квартире Республиканского национального комитета в Арлингтоне в штате Вирджиния.

Помимо этого, во Флориде состоялось голосование за поправку о повышении минимальной заработной платы в штате до 15 долларов к 2026 году. «За» данное решение проголосовали 60,79% жителей региона. Отметим, что для принятия поправки необходимо набрать 60% голосов. Юрист Джон Морган, вложивший немало сил и средств, чтобы добиться положительного результата на голосовании, рассказал, что ему еще неудобно объявлять о победе.

«Выживают только параноики», — сказал он в текстовом сообщении.

Заметим, что поправка увеличит минимальную заработную плату в штате с 8,56 до 10 долларов в сентябре 2021 года, а затем будет расти на 1 доллар каждый год, пока не достигнет 15 долларов в 2026 году. Если она будет принята, Флорида станет восьмым штатом Америки, в котором минимальная заработная плата будет установлена на уровне 15 долларов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что действующий президент США Дональд Трамп, который намерен занять кресло главы Америки во второй раз, и его соперник-демократ Джо Байден идут практически вровень. По предварительным данным, у Трампа 213 голосов выборщиков, а у Байдена — 220.