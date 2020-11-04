Трамп заявил, что хочет остановить подсчет голосов на президентских выборах

В среду утром президент США Дональд Трамп в своих официальных комментариях заявил, что попытки подсчитать все бюллетени на прошедших 3 ноября выборах главы государства равносильны лишению его сторонников избирательных прав.

«Миллионы и миллионы людей проголосовали за нас, — сказал американский лидер в Восточном зале Белого дома. — Однако группа политиков, которым плевать на мнение народа, пытается лишить этих граждан их избирательных прав».

Замечания Трампа были пронизаны вводящими в заблуждение фразами и откровенной ложью и являли собой грубое нападение на демократический процесс в целом. Он настаивал на том, что в штатах, где подсчет голосов в настоящее время показывает его лидерство, следует прекратить дальнейшую работу избирательных комиссий и досрочно объявить его победителем, без учета остальных бюллетеней.

Президент США заявил, что готовится объявить о своей победе уже сегодня вечером — однако этому якобы может помешать «мошенничество» демократов с голосами избирателей, которые еще даже не были подсчитаны.

«Это обман американской общественности. Это позор для нашей страны», — сделал вывод Трамп.

Резюмируя свое выступление, американский президент заявил, что пойдет в Верховный суд США и потребует от того «прекратить все голосование».