Хирург дал важную рекомендацию пережившему операцию на мозге Марадоне

После того, как чемпион мира по футболу 1986 года, аргентинец Диего Марадона пережил операцию по удалению субдуральной гематомы, он должен начать вести здоровый образ жизни. Об этом в комментарии ФАН рассказал врач, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев.

Марадона пережил операцию

Диего Марадона успешно перенес операцию в связи с образованием субдуральной гематомы. Об этом рассказал его личный врач Леопольдо Луке.

«Операция длилась приблизительно 1 час 20 минут. Гематома была успешно удалена. Диего хорошо перенес операцию», — заявил он.

Врач добавил, что Марадона «не спит и чувствует себя очень хорошо».

Субдуральная гематома, вероятно, была вызвана травмой головы, в результате которой и образовался сгусток крови в мозгу. Его госпитализировали еще в понедельник, 2 ноября, в одну из клиник близ Буэнос-Айреса.

Геморрагический инсульт

Как отметил Владимир Хорошев, субдуральная гематома — геморрагический инсульт. Это крайне опасная вещь.

«Когда идет речь о субдуральной гематоме, то, как правило, в 90% случаев требуется нейрохирургическое вмешательство. Риск операции зависит от размера гематомы. Череп — это замкнутое пространство. В продолговатом мозге расположены все центры обеспечения: дыхательные, сосудодвигательные. И малейшее смещение даже верхних структур ведет к дислокации головного мозга. Это приводит к изменению деятельности функционирования всех жизнеобеспечивающих центров головного мозга», — пояснил Хорошев.

По мнению врача, это тяжелейшее состояние требует как можно скорейшего решения в плане хирургического вмешательства. Нарастание гематомы приводит к повышению внутричерепного давления. В конечном итоге это может привести к смерти.

Владимир Хорошев считает, что выздоровление Марадоны возможно. Однако футболист должен после операции вести здоровый образ жизни.