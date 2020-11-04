Верховная рада ищет альтернативу проекту Зеленского о роспуске состава КСУ

Киев, 4 ноября. Депутаты Рады находятся в поиске альтернативного выхода из сложившегося в стране конституционного кризиса, заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Верховная рада считает, что инициатива президента Украины Владимира Зеленского о роспуске состава Конституционного суда является крайним вариантом, сказал Арахамия. По его словам, депутаты пытаются найти альтернативный выход из этой ситуации.

Парламентским комитетом был рассмотрен только законопроект о немедленном возврате деклараций, отметил политик. Этот проект мог бы выступить в качестве переходного, добавил он.

Предложение украинского лидера о снятии полномочий с судей через решение парламента является «крайне эффективным оружием», но его необходимо использовать лишь для полного исправления ситуации, подчеркнул глава фракции «Слуга народа». Соответствующий проект Зеленского комитет еще не рассматривал, и речи о голосовании в сессионном зале не идет, сказал Арахамия.