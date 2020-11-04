ФАН узнал подробности поисков пропавшего в Сочи сооснователя Skillbox

Сочи, 4 ноября. Две лодки и шесть спасателей ФГКУ «Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России» в данный момент прочесывают акваторию в Адлерском районе. Об этом стало известно ФАН от источника в экстренных службах Сочи.

Пропавшего основателя онлайн-университета Skillbox Игоря Коропова ищут в районе пирса, где ранее был найден его мобильный телефон.

Напомним, что молодой человек в ночь на 1 ноября вышел из отеля и направился в сторону Нижнеимеретинского порта, затем связь с ним оборвалась.