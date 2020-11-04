Глава ДНР рассказал, сколько жителей республики получили гражданство РФ

Донецк, 4 ноября. Гражданами России стали более 170 тысяч жителей ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.

Его слова стали частью поздравления ко Дню народного единства. Денис Пушилин отметил, что узы между ДНР и РФ становятся крепче. Российское гражданство уже получили 170 759 жителей Донецкой Народной Республики.

По мнению Дениса Пушилина, Донбасс заплатил большую цену за желание быть единым вместе с Россией. Также он поблагодарил РФ за ее поддержку в этой борьбе.

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