Депутаты Госдумы оценили предварительные итоги выборов президента США

Действующий глава Белого дома, республиканец Дональд Трамп, по предварительным данным, опережает своего соперника, кандидата от Демократической партии Джо Байдена, на выборах президента США.

ФАН поинтересовался у десятка российских парламентариев, как они оценивают промежуточные итоги выборов, кто из кандидатов им более импонирует как политик и чего, по их мнению, ждать России от результатов американских выборов — 2020.

Америка стремительно краснеет

США — одно из тех государств, которое определяет политический климат на международной арене, поэтому в России внимательно следят за исходом выборов в этой стране, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Дополнительный интерес вызывает ход всей избирательной кампании, которая проходила на фоне весьма устаревшей избирательной системы. Раскол, который наметился в американском обществе, может иметь далеко идущие последствия. Сейчас он сказывается на ходе кампании, подсчете голосов — все это дает серьезную пищу для размышлений и анализа», — считает собеседник ФАН.

Новиков отметил, что сегодня мы вряд ли узнаем, кто же станет бенефициаром этих выборов — Трамп или Байден. Это связано со специфической избирательной системой, которая не является одноступенчатой.

«Сами голоса будут считать довольно долго, учитывая количество американцев, проголосовавших по почте. Эти весы будут какое-то время колебаться, прежде чем мы узнаем точно, кто именно победил», — констатировал парламентарий.

Хотя подсчет голосов на выборах президента в США еще в самом разгаре, уже можно констатировать: мобилизовать свой электорат республиканцы сумели гораздо лучше демократов, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

Парламентарий обратила внимание, что если первые предварительные итоги показывали значительное превосходство Байдена, то уже к 10.00 по Москве разрыв между конкурентами сократился всего до 2%. Байден — 224 голоса выборщиков (64,7 млн избирателей), Трамп — 213 (63 млн избирателей).

«Америка стремительно «краснеет» — красным отмечаются штаты, проголосовавшие за Трампа. Что выглядит неожиданным, действующего президента поддерживают даже штаты, ранее считавшиеся надежным оплотом Демпартии», — отмечает Панина.

К примеру, Трамп уже побеждает во всех округах Флориды и близок к тому, чтобы взять Мичиган и Джорджию, добавляет депутат.

«Настолько близок, что штаб Байдена начал рассылать журналистам оперативные пресс-релизы с заверениями, что «ту Флориду с Пенсильванией не очень-то и хотелось», — говорит она. — Технически без них он победить еще может, но по факту шансы на это становятся мизерными. Впрочем, как говорится, еще не вечер».

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предрекает победу действующему хозяину Белого дома. При этом он считает, что республиканцев может ждать одна проблема — они не очень уверенно лидируют на выборах в верхнюю палату парламента, Сенат.

«Сейчас республиканцы Сенат контролируют, а Палата представителей, в свою очередь, принадлежит демократам. Но если они Сенат потеряют, то с таким парламентом, где во всех палатах представлены демократы, президенту от республиканцев будет сложно в случае победы», — обратил внимание Джабаров.

По мнению сенатора, победить может Трамп, так как республиканцы явно упрочили свои позиции в ключевых штатах.

«Думаю, у действующего президента США будет порядка 270–290 голосов выборщиков. Подсчет пока идет, и могут быть коррективы. Многое будет зависеть и от того, как поведет себя американская демократия в целом».

Для России ничего не изменится

Член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов убежден, что России следует спокойнее относиться к американским выборам. По его мнению, при победе любого из кандидатов в президенты межгосударственные отношения, скорее всего, не изменятся.

«Это, в частности, зафиксировано в санкционном законодательстве США, где Россия официально названа противником. Там предложено сдерживать нас любым путем через действия самих Штатов, их союзников и партнеров», — подчеркнул Климов.

Этот документ был принят практически консолидированным большинством обеих палат и подписан президентом Трампом, констатировал он.

«Поэтому кто бы ни пришел к власти в США, трудно представить ситуацию, при которой они смогут изменить этот документ. В фундаментальном отношении я не вижу пространства для серьезных изменений в обозримом будущем», — добавил парламентарий.

Независимо от того, кто займет кресло в Овальном кабинете — Трамп или Байден, — отношения между Москвой и Вашингтоном по-прежнему останутся напряженными, согласился первый зампред комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин.

«Кто бы там ни победил, это всегда будет конфронтация, давление, вмешательство в наши внутренние дела. Это было, есть и будет. Поэтому не надо питать иллюзий, что со сменой президента в США нам проще будет выстраивать отношения с новым хозяином Белого дома», — убежден Вяткин.

Первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Иван Сухарев согласен с тем, что выбор президента США — это дело самой Америки.

«Это внутренние дела американцев. Любое вмешательство во внутренние дела любого государства недопустимо: пусть они выбирают, это будет их выбор, а мы понаблюдаем со стороны», — пояснил он.

При этом независимо от того, кто у власти — республиканцы или демократы, — политика США в отношении России кардинально не изменится, убежден парламентарий.

Трамп адекватнее Байдена

Член комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин обратил внимание на стиль, который продемонстрировали демократы в ходе избирательной кампании. По его мнению, он откровенно недостойный.

«Тот человек, который живет в Америке и желает ей добра, не должен заводить в тупик отношения между демократами и республиканцами, пытаться провести высосанный из пальца импичмент против действующего президента или греть руки на конфликте между белыми и черными, а также спекулировать на коронавирусе — это недостойно предвыборной кампании кандидата в президенты», — считает парламентарий.

Затулин признался, что не отдает предпочтений ни Трампу, ни Байдену, но считает, что поражение первого станет глубинным поражением белого населения в Америке, которое таким образом будет принесено в жертву демагогии.

«Политические сторонники Байдена — это люди, которые хотят вмешиваться всюду и всегда. А Трамп, несмотря на «громы и молнии», сокращал эту практику вмешательства, грозился санкциями, но так и не применил их в отношении Северной и Южной Кореи. Он осторожнее во внешней политике, чем глобалисты, которые поддерживают демократов в Америке», — считает он.

Отношение к России стало своеобразной политической модой в США: что бы ни происходило, «если в кране нет воды, значит, это происки Путина», добавил Затулин. По его мнению, президенту России будет психологически проще общаться именно с Трампом.

«Путин его понимает, ему проще предсказывать его поведение. У них сложились взаимоуважительные отношения», — констатировал собеседник ФАН.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Юрий Олейников считает, что в России должны принять любое решение американского народа. При этом свое личное предпочтение он отдает нынешнему президенту США, а его конкурента назвал «куклой».

«Трамп уже понятен нам: его действия, его цели. По моей оценке, он производит впечатление человека деятельного, активного, имеющего свою твердую позицию по многим вопросам. Байден же для меня скорее кукла, нежели кукловод», — заявил Олейников.

И Трамп, и Байден будут стремиться ужесточать антироссийские санкции, считает член комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой. Но России не привыкать к этому — наша страна продолжит достойно справляться с давлением на себя со стороны США.

«Демократы находятся в большом заблуждении, считая, что мы в свое время помешали прийти к власти Хиллари Клинтон, и продолжают так думать, не имея на это никаких оснований и уж тем более доказательств. Находясь вне здравого смысла, они продолжают мстить нам и, я думаю, будут стремиться ужесточать антироссийские санкции, хотя мы и с этим справимся», — убежден Луговой.

При этом вся верхушка демократов в США и с точки зрения мышления, да и в плане биологического возраста серьезным образом устарела, отметил депутат.

«Поэтому они не смогут привнести ничего нового ни в международную политику, ни во внутренние дела Америки. В данном случае Трамп все же более предсказуем, чем Байден», — резюмировал Луговой.

Американскому народу приходится выбирать между двух зол: кто из претендентов на пост президента принесет меньший вред не только США, но и другим странам, считает член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

«У американцев сформировался мощный запрос на переформатирование внутренней политики, смещение акцентов на социальное обеспечение, повышение качества здравоохранения и образования. Они заинтересованы в создании новых рабочих мест, требуют разрешения вопросов миграционной политики», — обратил внимание он.

Депутат назвал два ключевых фактора, которые предопределят исход выборов будущего президента США: комфорт и безопасность. По его мнению, в решающий момент американцы отдадут свои голоса Трампу — среди рядовых граждан он пользуется большей популярностью, чем Байден.

«Судя по динамике процесса подсчета голосов, больше шансов на победу у действующего президента Трампа. Американцы с настороженностью относятся к состоянию здоровья Байдена: ему трудно будет заниматься накопившимися проблемами державы с огромным бюджетом, — пояснил парламентарий. — Я вижу, что Трамп достаточно сильно уважает Путина и готов идти навстречу, обсуждать, принимать решения».

Однако сдерживающим фактором для развития российско-американских отношений является мощнейшая антироссийская пропаганда, констатировал Анатолий Выборный.