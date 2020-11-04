Молодую жену Егора Кончаловского сравнили с 42-летней Любовью Толкалиной

Москва, 4 ноября. Известный российский актер и режиссер Егор Кончаловский опубликовал в своем Instagram-аккаунте фото молодой супруги, которую тут же сравнили с его экс-женой.

Режиссер Егор Кончаловский предпочитает не афишировать свою личную жизнь, поэтому фотографии его супруги Марии Леоновой редко «всплывают» в Сети. Такую тенденцию решил наконец прервать сам 54-летний режиссер — Кончаловский в своем микроблоге в социальной сети Instagram опубликовал фото 36-летней супруги.

На размещенном в соцсети кадре Леонова запечатлена на фоне осеннего леса в утепленной черной куртке и синем вязаном свитере с высоким воротником. Женщина пронзительно смотрит прямо в объектив фотокамеры, а на ее губах играет еле уловимая улыбка, сродни той, что прославила Мону Лизу.

Поклонники оценили привлекательную внешность супруги Кончаловского, а также ее глубокий взгляд и общую гармоничность кадра. При этом некоторые из фолловеров поспешили известить хозяина аккаунта, что его бывшая супруга Любовь Толкалина ничем не уступает Леоновой, другие же обратили внимание на сходство между ними.

«Люба не хуже!»; «А мне кажется, она похожа на Любу»; «Как будто сестра Любы», — пишут фанаты в комментариях под фото.

Кончаловский и Толкалина прожили в гражданском браке два десятилетия. Семья распалась в 2017 году. За время совместной жизни у них родилась дочь Мария, которая в начале осени вышла замуж за успешного бизнесмена, передает «Телепрограмма».