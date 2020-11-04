Национальная криптовалюта Китая может уничтожить доллар

Пекин, 4 ноября. Новая цифровая денежная единица Китая может подорвать статус резервной валюты доллара и вовсе вытеснить его с рынка.

Набирающие популярность цифровые токены представляют большую угрозу для мировых валют, поскольку они гораздо удобнее в использовании для простых граждан. Китай может стать первым государством, которое запустит национальную криптовалюту. Банк страны опубликовал законопроект, который подразумевает наделение китайской виртуальной валюты правовым статусом. Цифровой юань будет полностью интегрирован в государственную валютную систему.

Суверенная криптовалюта Китая может стать серьезной проблемой для доллара, поскольку главным преимуществом таких расчетов является независимость от международных платежных систем — SWIFT, MasterCard и Visa. Все они подконтрольны США, которые этим умело пользуются, отмечает директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов в беседе с изданием «Взгляд».

Поскольку многие страны уже стали отказываться от доллара из-за постоянных санкций со стороны США, то запуск цифрового юаня может стать критическим ударом для американской валюты.

«Разрушительный потенциал такой цифровой валюты нанесет самый сильный удар именно по США. В первую очередь это касается гегемонии доллара», — отмечают аналитики JPMorgan.

Таким образом появление цифрового конкурента сильно ослабит позиции американской валюты, предоставив рынку качественную альтернативу.