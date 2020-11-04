Заболевший коронавирусом актер Стругачев призвал коллег оставаться дома

Санкт-Петербург, 4 ноября. Известный российский актер Семен Стругачев, у которого выявили коронавирус, в комментарии ФАН призвал коллег по цеху оставаться дома.

Сейчас артист чувствует себя хорошо. Известно, что болезнь протекает в легкой форме, артист находился дома. Актер по-прежнему находится на самоизоляции.

«Тест первый сдал, он отрицательный, второй сдам после завтра. Я пока не выхожу на улицу, но последствий никаких и чувствую себя хорошо», — подтвердил Семен Стругачев.

Он также призвал коллег оставаться дома и беречь свое здоровье и думать о здоровье близких и родных.

«Я хочу сказать, что нужно всем актерам взять себя в руки. Миром не только правят деньги, а еще и здоровье свое и своих близких. Поэтому надо конечно, если болеете, не ходите на работу», — добавил актер.

В начале прошлой недели администрация театра имени Ленсовета передала в комитет по культуре при администрации Петербурга список сотрудников, заболевших коронавирусом. Среди них семь актеров, в том числе и Сергей Стругачев, заведующая труппой, режиссер-постановщик, помощник режиссера и два диспетчера. ФАН опубликовал полный список.