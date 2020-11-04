Врач объяснила, мог ли Петросян стать отцом в 75 лет

Вопрос об отцовстве 75-летнего основателя телепередачи «Смехопанорама» Евгения Петросяна над сыном Ваганом от его нынешней супруги Татьяны Брухуновой не раз поднимался в Сети. Гинеколог-репродуктолог московского Перинатального Медицинского Центра Мария Милютина объяснила, может ли мужчина стать отцом в столь почтенном возрасте.

Бывшая жена артиста, юмористка Елена Степаненко также сомневается в родстве артиста и ребенка его нынешней супруги, ссылаясь на несколько неудачных попыток ЭКО у 29-летней Брухуновой. Об этом свидетельствуют открытые источники.

Маленький Ваган — второй ребенок Петросяна. От первого брака у артиста есть дочь Викторина, которая поддерживает позицию Елены Степаненко.

«75 лет! В таком возрасте, да с его заболеваниями… Вряд ли его репродуктивные функции могли сохраниться», — отмечает Викторина.

Специалист московского Перинатального Медицинского Центра Мария Милютина придерживается другого мнения.

«В возрасте 75–76 лет спермограмма у мужчин немного падает, но репродуктивная функция сохраняется», — отмечает эксперт.

Репродуктолог отметила, что возраст мужчины может повлиять на здоровье будущего ребенка, увеличивается риск возникновения хронических недугов, однако если мама молодая, то опасаться нечего.

Также эксперт объяснила, какое влияние на репродуктивную функцию могут оказать возрастные хронические заболевания.

«Скорее на «мужскую» функцию организма влияет не сама болезнь, а препараты, которые употребляет мужчина для поддержания своего здоровья в столь почтенном возрасте. Однако лекарства не способны сделать мужчину стерильным», — добавила эксперт.

Ранее государственный защитник Сергей Жорин прокомментировал слухи о здоровье популярного юмориста и шоумена Петросяна.