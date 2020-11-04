Агата Муцениеце рассказала Урганту о мечтающих развестись актрисах

Москва, 4 ноября. Актриса Агата Муцениеце в эфире Первого канала рассказала о влиянии развода со звездой «Закрытой школы» Павлом Прилучным на ее подруг из мира театра и кино.

Муцениеце стала гостьей программы «Вечерний Ургант». Большая часть эфирного времени свежего выпуска была посвящена ее личной жизни и истории основания YouTube-шоу «Честный развод».

Актриса поделилась с телеведущим Иваном Ургантом, что окончание брачного союза с Прилучным стало «толчком» для многих ее подруг из артистической среды. По словам Муцениеце, некоторые знаменитости, с которыми она знакома, стали обращаться к ней за советом после ее развода с артистом.

«Они многие хотят развестись, но боятся. Имен не скажу, чтобы не сдать. Они все еще замужем», — откровенно рассказала звезда.

Именно желание подруг выговориться подтолкнуло Муцениеце создать шоу «Честный развод». В нем актриса помогает женщинам решиться на завершение семейной жизни, либо наоборот отказаться от подобных мыслей, передает «Телепрограмма».