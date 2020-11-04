Это рассадник: Онищенко заявил об опасности COVID в банях и уличных туалетах

Депутат Госдумы, известный ученый-эпидемиолог Геннадий Онищенко рассказал ФАН, где можно заразиться коронавирусом и какие меры защиты необходимы, чтобы этого избежать. Среди мест, представляющих опасность по COVID-19, Онищенко назвал общественные бани и уличные туалеты.

Небезопасны с этой точки зрения и магазины, отметил он.

«Если это огромный «хаб», где высоченные потоки, там довольно безопасно, ведь вы практически как на улице, — отметил он. — Если вы в маске, то ничего страшного. Но там нужно обязательно пользоваться перчатками, особенно если вы берете товары с полок. Кто до вас трогал товар, непонятно, кроме того, многие продукты лежат на полках, где поддерживается температура четыре градуса — это оптимальная температура для COVID-19. Там нужно обязательно обращать внимание на дезинфекцию рук».

А вот в небольших магазинах, расположенных на первых этажах, опасность заражения коронавирусом гораздо выше, предупреждает Онищенко.

«Что касается небольших магазинчиков и маленьких кафе, там можно попасть в атмосферу лифта: нет вентиляции, небольшой объем. Даже если магазин пустой — расслабляться нельзя. Кто-то до вас там чихнул, кашлянул, а вы, если вошли без маски, можете свою порцию вируса получить», — говорит парламентарий.

Если говорить о посещении кинотеатров, то как способ перемены обстановки с соблюдением мер безопасности, это возможно, говорит собеседник ФАН.

«Но нужно обязательно пользоваться масками и по возможности избегать современного «корма для животных», как я называю попкорн», — отметил Онищенко.

Высказался депутат также по поводу общественных бань и уличных туалетов, которые также могут быть местом заражения коронавирусной инфекцией. Онищенко отметил, что большие городские бани во время пандемии небезопасны, особенно для людей старшего поколения.

«А вот бани в фитнес-центрах — места более индивидуальные, но при посещении их нужно придирчиво ознакомиться с тем, как там все обеззараживали. Но это фактически индивидуальная баня, и я считаю, что это полезно. Бани принимать хорошо именно сейчас, это стимулирует иммунную систему», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

По поводу общественных туалетов собеседник ФАН высказался так:

«Все эти будки, которые ставят на массовых мероприятиях, это просто безобразие».

А вот туалеты на вокзалах, в аэропортах, где проводится нормальная дезинфекция, более приемлемы, отмечает он.

«Там хоть есть, с кого спросить, так что пользоваться ими можно, но соблюдая все меры предосторожности. Тут особенно важно как следует дезинфицировать руки, поскольку возможен контакт с зараженными поверхностями. А вот все эти старые придорожные туалеты, особенно на трассах, — это конечно рассадник инфекции: там ничего нет, воды нет, и люди, пользуясь ими, просто вынуждены рисковать здоровьем», — резюмировал Геннадий Онищенко.

За последние сутки в России выявлено 19 768 заболевших COVID-19, всего с начала пандемии зафиксировано 1 693 454 случаев заражения. 1 266 931 человек выздоровел, летальных исходов — 29 217.